В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими

АЛМА-АТА, 17 окт - РИА Новости. Два человека погибли, шестеро с травмами госпитализированы в результате ДТП с четырьмя машинами в центре Алма-Аты, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.

По данным полиции, 20-летний водитель автомашины BMW, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в центре Алма-Аты в ночь на четверг выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с Audi. После этого BMW оказалась на полосе встречного движения и столкнулась с автомобилями Subaru и Toyota.