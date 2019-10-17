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РИА Новости

В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими

06:53 17.10.2019
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© Sputnik / Анатолий Устиненко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи в Казахстане
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
© Sputnik / Анатолий Устиненко
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Автомобиль скорой помощи в Казахстане. Архивное фото
АЛМА-АТА, 17 окт - РИА Новости. Два человека погибли, шестеро с травмами госпитализированы в результате ДТП с четырьмя машинами в центре Алма-Аты, сообщила пресс-служба городского департамента полиции.
По данным полиции, 20-летний водитель автомашины BMW, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в центре Алма-Аты в ночь на четверг выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, где столкнулся с Audi. После этого BMW оказалась на полосе встречного движения и столкнулась с автомобилями Subaru и Toyota.
"В результате ДТП двое пассажиров Audi 1992 и 1993 годов рождения скончались на месте происшествия. Еще шесть человек, в числе которых водитель и еще один пассажир автомашины Audi, трое пассажиров BMW и водитель Subaru, с травмами различной тяжести были доставлены в больницы города", - говорится в сообщении полиции.
По факту аварии возбуждено уголовное дело, водитель BMW задержан и доставлен в изолятор временного содержания.
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16 июня 2017, 12:36РИА Новости
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