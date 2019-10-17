Проект поправок в КоАП за нарушения в "дни тишины" почти готов

"Я хочу заметить, что, по сути, когда вводилась эта статья и эти штрафы, исходили из размера МРОТ, который составлял тогда 100 рублей. Сейчас у нас МРОТ составляет почти 12 тысяч рублей, и соответственно, если шагать в ногу со временем, это означает, что сейчас в зависимости от нынешнего МРОТ сумма штрафа должна составить почти 3,5 миллиона рублей. Я не думаю, что мы и на этом остановимся, потому что, на мой взгляд, в размере штрафа мы должны исходить из оборота капитала той кампании или организации, что допускает подобные нарушения", - отметил он.