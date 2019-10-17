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РИА Новости

Проект поправок в КоАП за нарушения в "дни тишины" почти готов

03:42 17.10.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Законопроект о штрафах для иностранных СМИ за нарушение агитации в "день тишины" почти готов и может быть внесен в Госдуму до конца года, рассказал РИА Новости автор инициативы, первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
Ранее депутат заявил РИА Новости, что намерен проанализировать европейское законодательство в части наказаний за нарушения правил предвыборной агитации иностранными СМИ и различными организациями в "день тишины" и планирует подготовить "зеркальные" поправки в российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в части размера штрафов за подобные нарушения.
"Мы начинаем выходить уже на практические вещи, законопроект у меня уже почти готов. Я думаю, что вносить будем в этом году, сейчас с коллегами обсуждаем пока его", - заявил он РИА Новости.
Он пояснил, что изменения будут вносится в статью 5.11 КоАП (Проведение предвыборной агитации, агитации по вопросам референдума лицами, которым участие в ее проведении запрещено федеральным законом).
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"Я хочу заметить, что, по сути, когда вводилась эта статья и эти штрафы, исходили из размера МРОТ, который составлял тогда 100 рублей. Сейчас у нас МРОТ составляет почти 12 тысяч рублей, и соответственно, если шагать в ногу со временем, это означает, что сейчас в зависимости от нынешнего МРОТ сумма штрафа должна составить почти 3,5 миллиона рублей. Я не думаю, что мы и на этом остановимся, потому что, на мой взгляд, в размере штрафа мы должны исходить из оборота капитала той кампании или организации, что допускает подобные нарушения", - отметил он.
Депутат подчеркнул, что в России "пора серьезно заняться этими иностранными средствами массовой информации, потому что опыт не только наш, но и мировой, подсказывает, что эти заградительные вещи необходимы, чтобы потом не приходилось принимать решения после очередных инцидентов".
Согласно российскому законодательству о выборах, агитация на каналах организаций телерадиовещания и в печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до выборов и прекращается в ноль часов по местному времени за сутки до голосования. За сутки до начала голосования наступает так называемый "день тишины", когда запрещена любая агитация. Исключение составляют только ранее размещенные агитационные плакаты, которые должны быть не ближе, чем в 50 метрах от избирательных участков.
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