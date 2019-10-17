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РИА Новости

Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"

03:22 17.10.2019 (обновлено: 09:04 17.10.2019)
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Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
ДУБАЙ, 17 окт — РИА Новости. Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписью "ДПС" по-русски — не рядовая ситуация, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.

"Эмиратская сторона, наверное, хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках теплого приема, устроенного главе российского государства", — отметил представитель дипмиссии.

Дипломат сообщил, что эмиратская сторона не консультировалась перед визитом с посольством по поводу надписей на автомобилях. Российские делегации другого уровня в ОАЭ сопровождают обычные автомобили дорожной полиции без каких-либо дополнительных надписей, добавил он.
Путин во вторник прибыл на официальную встречу с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном на автомобиле Aurus. На подъезде ко дворцу кортеж президента сопровождали автомобили Mercedes белого цвета с эмиратскими номерами и выполненной синим цветом надписью "ДПС". На дверцах машин были нарисованы флаги и гербы двух стран.
Автомобиль президента в сопровождении кавалерийского эскорта подъехал к главному входу, в это время над дворцом пролетела эскадрилья истребителей, раскрасив небо в цвета российского флага. После этого расположенные неподалеку от дворца пушки произвели 21 залп.
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Вчера, 12:20РИА Новости
Эксперт прокомментировал надпись "ДПС" на кортеже Путина в ОАЭ
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Владимир ПутинОАЭРоссияВ мире
Популярные комментарии
Уважают Путина в мире. Факт. Арабы молодцы. Умеют встречать гостей.
17 октября, 07:11
iil.1964
150520025
Горазд ты врать, Лёха.
17 октября, 05:45
sshef
27310949
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