Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"

ДУБАЙ, 17 окт — РИА Новости. Сопровождение кортежа президента России Владимира Путина эмиратской полицией на автомобилях, раскрашенных в цвета российской дорожно-патрульной службы и с надписью "ДПС" по-русски — не рядовая ситуация, рассказали РИА Новости в российском посольстве в Абу-Даби.

"Эмиратская сторона, наверное, хотела оказать дополнительный знак внимания в рамках теплого приема, устроенного главе российского государства", — отметил представитель дипмиссии.

Дипломат сообщил, что эмиратская сторона не консультировалась перед визитом с посольством по поводу надписей на автомобилях. Российские делегации другого уровня в ОАЭ сопровождают обычные автомобили дорожной полиции без каких-либо дополнительных надписей, добавил он.

Путин во вторник прибыл на официальную встречу с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахайяном на автомобиле Aurus. На подъезде ко дворцу кортеж президента сопровождали автомобили Mercedes белого цвета с эмиратскими номерами и выполненной синим цветом надписью "ДПС". На дверцах машин были нарисованы флаги и гербы двух стран.