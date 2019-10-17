Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

"Шестнадцатого октября, после того как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли, два самолета F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар по цементному заводу Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов и уменьшить пригодность объекта для военного использования", — пояснил он.