Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии

ВАШИНГТОН, 17 окт — РИА Новости. Американская коалиция уничтожила собственный склад боеприпасов, оставленный в Сирии при отступлении, сообщил в твиттере полковник Майлс Кэггинс.
"Шестнадцатого октября, после того как весь личный состав и тактическое оборудование отбыли, два самолета F-15 коалиции осуществили успешный, заранее запланированный авиаудар по цементному заводу Лафаржа, чтобы уничтожить склад боеприпасов и уменьшить пригодность объекта для военного использования", — пояснил он.
Девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против "Рабочей партии Курдистана" (РПК) и "Исламского государства"*. Анкару в регионе поддерживает сирийская вооруженная оппозиция.
Многие западные партнеры Турции, включая США, осудили решение Эрдогана. При этом Вашингтон, ранее поддерживавший курдов, отвел войска. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой.
Курды расценили это как нарушение договоренностей и заключили с Дамаском соглашение о совместном противостоянии туркам, Асад стянул армию к северным рубежам и занял несколько ранее подконтрольных курдам городов, в том числе Ракку.
Американские солдаты продолжают покидать приграничные территории, в части из них — например, в Манбидже — патрулирование переходит к российской военной полиции.
* Террористическая организация, запрещенная в России.