США пригрозили Турции новыми санкциями

Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией

© AP Photo / Emrah Gurel Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. США готовы ввести дополнительные санкции против Турции, если Анкара не прекратит наступление на севере Сирии, заявил министр финансов Стивен Мнучин, его слова передает агентство Франс Пресс . США готовы ввести дополнительные санкции против Турции, если Анкара не прекратит наступление на севере Сирии, заявил министр финансов Стивен Мнучин, его слова передает агентство

В среду американский лидер Дональд Трамп предупредил, что турецкую экономику ждут "разрушительные" последствия в случае провала переговоров вице-президента США Майка Пенса с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, намеченных на четверг.

Ранее Трамп уже ввел экономические ограничения против Анкары из-за ее конфликта с Сирией. В черный список попали министерства обороны и энергетики Турции, а также их главы и зампред правящей Партии справедливости и развития.

"Источник мира"

Девятого октября Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против "Рабочей партии Курдистана" (РПК) и "Исламского государства"*. Анкару в регионе поддерживает сирийская вооруженная оппозиция.

Многие западные партнеры Турции, включая США, осудили решение Эрдогана. При этом Вашингтон, ранее поддерживавший курдов, отвел войска. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой.

Курды расценили это как нарушение договоренностей и заключили с Дамаском соглашение о совместном противостоянии туркам, Асад стянул армию к северным рубежам и занял несколько ранее подконтрольных курдам городов, в том числе Ракку

Американские солдаты продолжают покидать приграничные территории, в части из них — например, в Манбидже — патрулирование переходит к российской военной полиции.