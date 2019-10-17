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РИА Новости
Война в Сирии

США пригрозили Турции новыми санкциями

01:16 17.10.2019 (обновлено: 09:27 17.10.2019)
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© AP Photo / Emrah GurelТанк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией
© AP Photo / Emrah Gurel
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. США готовы ввести дополнительные санкции против Турции, если Анкара не прекратит наступление на севере Сирии, заявил министр финансов Стивен Мнучин, его слова передает агентство Франс Пресс.
В среду американский лидер Дональд Трамп предупредил, что турецкую экономику ждут "разрушительные" последствия в случае провала переговоров вице-президента США Майка Пенса с президентом республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, намеченных на четверг.
Ранее Трамп уже ввел экономические ограничения против Анкары из-за ее конфликта с Сирией. В черный список попали министерства обороны и энергетики Турции, а также их главы и зампред правящей Партии справедливости и развития.

"Источник мира"

Девятого октября Эрдоган объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против "Рабочей партии Курдистана" (РПК) и "Исламского государства"*. Анкару в регионе поддерживает сирийская вооруженная оппозиция.
Многие западные партнеры Турции, включая США, осудили решение Эрдогана. При этом Вашингтон, ранее поддерживавший курдов, отвел войска. В Пентагоне подчеркнули, что "не подписывались" воевать с Анкарой.
Курды расценили это как нарушение договоренностей и заключили с Дамаском соглашение о совместном противостоянии туркам, Асад стянул армию к северным рубежам и занял несколько ранее подконтрольных курдам городов, в том числе Ракку.
Американские солдаты продолжают покидать приграничные территории, в части из них — например, в Манбидже — патрулирование переходит к российской военной полиции.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
ТЕСТ Сирия, Турция
Вчера, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииСтивен МнучинТурцияСирияСШАВ мире
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