CNN: Трамп написал письмо Эрдогану с требованием "не подводить весь мир"

Американский лидер сообщил Эрдогану, что "усердно работал" над тем, чтобы решить "некоторые ваши проблемы". "Не подводи весь мир. Вы можете выработать отличную сделку. Генерал Мазлум готов вести с вами переговоры, и он готов пойти на уступки, на которые они никогда раньше не шли. Я доверительно прикладываю копию его письма мне, только что получил его", - говорилось в послании Трампа.