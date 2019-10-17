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РИА Новости
Война в Сирии

CNN: Трамп написал письмо Эрдогану с требованием "не подводить весь мир"

00:29 17.10.2019 (обновлено: 04:32 17.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в письме турецкому лидеру Тайипу Эрдогану от 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, что курдский генерал Мазлум Абди говорил ему о готовности пойти Анкаре на уступки и начать переговоры, передает телеканал CNN.
Американский лидер сообщил Эрдогану, что "усердно работал" над тем, чтобы решить "некоторые ваши проблемы". "Не подводи весь мир. Вы можете выработать отличную сделку. Генерал Мазлум готов вести с вами переговоры, и он готов пойти на уступки, на которые они никогда раньше не шли. Я доверительно прикладываю копию его письма мне, только что получил его", - говорилось в послании Трампа.
Корреспондент телеканала CNN сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам подтвердила подлинность письма.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против РПК и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииДональд ТрампТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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