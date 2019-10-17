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РИА Новости
Война в Сирии

CNN: Трамп направил письмо Эрдогану в день начала операции в Сирии

00:19 17.10.2019 (обновлено: 00:32 17.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил 9 октября, в день начала турецкой операции в Сирии, письмо президенту Тайипу Эрдогану с просьбой "не валять дурака" и "не подводить весь мир" своей военной операцией в САР, передает телеканал CNN со ссылкой на документ.
"Давайте выработаем хорошую сделку! Вы не хотите нести ответственность за безжалостные убийства тысяч человек, и я не хочу нести ответственность за разрушение турецкой экономики - а я буду. Я уже дал вам немного прочувствовать это с пастором Брансоном", - пишет Трамп Эрдогану.
"Не будь упертым парнем. Не валяй дурака", - говорится в письме.
Корреспондент телеканала сообщил, что пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам подтвердила подлинность письма.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против РПК и ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииДональд ТрампТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСША
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