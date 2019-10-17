Почему на позиции курдов наступала Турция, а выигрывает Москва

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости, Галия Ибрагимова. На его руках кровь курдов, обвиняют Дональда Трампа политические соперники. Cамый многочисленный народ без государства, давний участник противостояния на Ближнем Востоке на этот раз стал разменной монетой в политике США. Почему одни страны опасаются представителей этого этноса, а другие жалеют, разбиралось РИА Новости.

Разделенный курдский мир

Исторически территории, на которых проживали курды, входили в состав сразу двух империй — Османской и Персидской. В XIX веке появился термин "Курдистан", но он не подразумевал создание независимого государства.

Политический смысл это понятие приобрело после Первой мировой войны. Страны Антанты и Турция подписали Севрский договор, предусматривавший передел бывших османских владений и позволявший курдам претендовать на собственную государственность. Но документ не вступил в силу. Вместо него был подписан Лозаннский мирный договор, где о создании Курдистана не было ни слова.

Сегодня численность курдов в мире достигает сорока миллионов, земли их проживания разделены между Турцией, Ираком, Ираном и Сирией. Широкую автономию они имеют лишь на севере Ирака — там действуют независимый курдский парламент, партии и даже есть должность президента. Но чтобы добиться этих прав, курдам пришлось вести многолетнюю борьбу с иракским правительством.

Автономия, а в перспективе объединение территорий и создание независимого Курдистана — мечта не только иракских, но и турецких, сирийских и иранских курдов. Однако Стамбул, Тегеран и Дамаск много лет стремятся этого не допустить и жестко подавляют любые претензии на особый статус. Максимум, на что могут рассчитывать курды в этих странах, — представительство в национальных парламентах.

Наиболее ожесточенная борьба между курдами и местными властями идет в Турции. С семидесятых годов правительству противостоит Рабочая партия Курдистана (РПК), во многих странах мира признанная террористической организацией. Несмотря на это, в "курдском мире" РПК считается авторитетом.

© Фото : SANA Сирийские военные в районе Манбиджа © Фото : SANA Сирийские военные в районе Манбиджа

Под прикрытием оппозиции

В Сирии курды проживают в северных регионах, граничащих с Турцией. В начавшейся в 2011 году гражданской войне эти племена поддержали оппозицию и потребовали автономию. На передовую конфликта они вышли после вторжения в регион боевиков "Исламского государства"*. Впрочем, произошло это не без влияния США.

В начале сирийского конфликта американцы встали на сторону оппозиционных группировок. Полагая, что дни Башара Асада на посту президента сочтены, Вашингтон оказал им значимую военную и финансовую помощь. Однако повстанцы распорядились ею по-своему, многие переметнулись на сторону ИГ*.

Когда в руках террористической организации оказались обширные территории Сирии и Ирака, американцы решили вмешаться. Но их поддержка ограничилась авиаударами по объектам боевиков.

Единственной силой, которой удавалось отбивать атаки игиловцев*, оказались курды. Среди них были и члены РПК, признанные террористами не только в Турции, но и в США. То есть одни экстремисты боролись с другими. Но это не стало препятствием для американцев, и стороны заключили тактический союз.

Чтобы не раздражать Турцию, Барак Обама призывал курдов не выпячивать свои связи с РПК и стал называть их "Сирийскими демократическими силами" (СДС). Те не возражали. Взамен получили от американцев новые виды вооружений и финансовую помощь.

Но постепенно они все громче заявляли об автономии. И чтобы отодвинуть курдов от своих границ, турецкие власти провели на сирийской территории две операции. Каждый раз за СДС вступался Вашингтон.

© РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Президент России Владимир Путин, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время четвертой трехсторонней встречи глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию © РИА Новости / Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Президент России Владимир Путин, президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани во время четвертой трехсторонней встречи глав государств — гарантов астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию

"Предательство США"

Первые трещины американо-курдский союз дал с приходом к власти Дональда Трампа. Эксцентричный глава Белого дома сразу заявил, что намерен вывести американские войска из Сирии. Однако союзники США по антитеррористической коалиции, и прежде всего сами курды, назвали это предательством. Трамп согласился задержаться в регионе.

Но 6 октября, после телефонных переговоров с Реджепом Эрдоганом, президент США заявил, что американские военные выходят из Сирии. Турецкий лидер, в свою очередь, сообщил, что начинает операцию "Источник мира".

"Мы уже привыкли, что Запад использует нас, а потом продает", — заявил командир курдских отрядов Мазлум Адби. Американское командование он поставил перед фактом: курды больше не намерены охранять лагеря беженцев и тюрьмы с боевиками ИГ* на севере Сирии.

Действия Вашингтона и Анкары раскритиковали союзники по НАТО и Евросоюзу. ООН призвала турецких военных прекратить бомбардировки в Сирии. Но Эрдоган сохранял спокойствие и уверял, что согласовал свои действия и с Россией, и с Америкой.

Трамп только под давлением общественности подписал указ об ограничении торговых и экономических связей с Анкарой. Его нисколько не смутило, что своим решением о выводе военных он сам же и дал зеленый свет Турции.

© AP Photo / DHA/Ugur Can Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия © AP Photo / DHA/Ugur Can Турецкие войска в районе Манбиджа, Сирия

Сирийская головоломка

Ситуация стала еще запутаннее, когда сирийская правительственная армия внезапно начала наступление на север. Много лет курды контролировали эти территории и не допускали туда не только ИГ*, но и силы Башара Асада. Но "предательство" США заставило их пойти на сделку с Дамаском.

Однако Эрдоган заявил, что не возражает, если сирийская армия будет контролировать ситуацию. А поскольку Дамаск поддерживает Москва, турецкий лидер обратился напрямую к российскому президенту: "Уважаемому Путину я говорил: если вы вычищаете Манбидж от террористов, то пожалуйста".

Кроме того, в ближайшие недели президент Турции посетит Москву, чтобы обсудить расклад сил на северо-востоке Сирии. При этом на встречу с Путиным Эрдоган отправится после переговоров с Майком Помпео и Майком Пенсом. Американские чиновники прибыли в Анкару, чтобы уговорить Эрдогана прекратить войну против курдов.

Победители — все

Противоречивость заявлений политиков не смущает опрошенных РИА Новости экспертов. Политолог и координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам Руслан Мамедов уверен, что все вовлеченные в конфликт стороны координируют действия.

"Задолго до начала операции Турция заручилась поддержкой США и России. Эрдоган не начал бы операцию, если бы знал, что кто-то может ему помешать", — полагает эксперт.

Мамедов убежден: Анкара понимала и то, что курдские формирования обратятся за помощью к Дамаску и Москве. "Победителем в этой комбинации выходит Асад. Получается, что именно он остановил продвижение Анкары и вернул контроль над северо-востоком страны. Турок это устраивает, для них важнее не допустить возникновение на своих границах автономии с курдским большинством", — рассуждает политолог.

© REUTERS / Khalil Ashawi Поддерживаемые Турцией бойцы поднимают флаг сирийской оппозиции в городе Телль-Абъяд © REUTERS / Khalil Ashawi Поддерживаемые Турцией бойцы поднимают флаг сирийской оппозиции в городе Телль-Абъяд

Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов полагает, что турецкая операция предотвратила федерализацию Сирии — этот сценарий продавливали курды.

"Важно понимать, что курды продвигали идею автономии не только для северо-восточных провинций. Они хотели федеративного устройства для всей Сирии. И никто не собирался уступать", — поясняет эксперт.

В действиях США также усматривается логика. Главная задача Трампа — выполнить предвыборное обещание "прекратить ненужные войны", убежден Мамедов. Он объясняет: "Американцы хотят выйти красиво. Но позволить туркам сразу взять ситуацию в свои руки — значит ударить в грязь лицом. Отсюда — имитация силы и санкции в отношении Анкары".

Собеседник РИА Новости считает, что Вашингтон перекладывает ответственность за курдов на Москву и Дамаск. "Получается, что именно Москва свела все стороны и помогла им прийти к компромиссу. Но главная российская победа — восстановление территориальной целостности Сирии", — полагает эксперт.