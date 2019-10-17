Россияне могут выбрать соки и повидло для проверки качества

На этот раз предстоит исследовать популярные марки яблочных соков и повидла. Читателей сайта Ria.ru и всех желающих приглашаем принять участие в интерактивном опросе, по итогам которого будут отобраны и проверены на содержание витаминов, минералов и добавленного сахара две самые популярные позиции в каждой категории. Проголосовать можно с 17 по 20 октября.