Россияне могут выбрать соки и повидло для проверки качества

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор и РИА Новости продолжают совместный проект "Выбери с Роспотребнадзором".
На этот раз предстоит исследовать популярные марки яблочных соков и повидла. Читателей сайта Ria.ru и всех желающих приглашаем принять участие в интерактивном опросе, по итогам которого будут отобраны и проверены на содержание витаминов, минералов и добавленного сахара две самые популярные позиции в каждой категории. Проголосовать можно с 17 по 20 октября.
Результаты исследования, рекомендации по выбору продукции и советы профессиональных диетологов будут опубликованы на сайте Ria.ru в конце месяца в рубрике "Выбери с Роспотребнадзором".
Опрос
Какие соки проверим в проекте "Выбери с Роспотребнадзором"?
Опрос
Какие марки повидла проверим в проекте "Выбери с Роспотребнадзором"?
В прошлый раз объектом исследования стали традиционные для начала сентября бахчевые, фрукты и зелень нового урожая. Все образцы прошли испытания по безопасности на наличие солей тяжелых металлов и пестицидов, однако специалисты выявили повышенное содержание нитратов в дынях и укропе.
Что касается качественного состава (нормы по железу, калию, кальцию, магнию, натрию и фосфору), то проверку прошли только персики. Арбузы, дыни, огурцы, виноград, яблоки и остальные образцы показали многократное превышение нормы по разным параметрам. Подробные результаты опубликованы здесь.