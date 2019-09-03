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РИА Новости
Выбери с Роспотребнадзором

"В 50 раз выше нормы": что Роспотребнадзор нашел в арбузах и дынях

08:00 03.09.2019 (обновлено: 08:04 03.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПокупатели в отделе фруктов гипермаркета
Покупатели в отделе фруктов гипермаркета
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Александр Лесных. РИА Новости вместе со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии проверили бахчевые, фрукты и зелень нового урожая — то, за что проголосовали россияне в рамках проекта "Выбери с Роспотребнадзором". Тесты показали: некоторых химикатов в продуктах в десятки раз больше допустимого уровня.

Дыни не удались

Для исследования закупили дыни сорта "Гуляби" (Ростовская область), крымские арбузы и белгородские огурцы сорта "Мева". Из фруктов взяли краснодарский виноград "Плевен", сезонные яблоки "Женева эрли" (тоже из Краснодара) и персики от ООО "ИЦ "Колибри". Также приобрели укроп, петрушку и зеленый лук, выращенные в Тульской области.
По санитарно-химическим показателям все продукты проверяли на соли тяжелых металлов, пестициды и нитраты. По первым двум параметрам никаких нарушений не выявили. Повышенное содержание нитратов обнаружили в дынях (около 147 миллиграммов на килограмм при норме — до 90) и укропе (около 2,8 тысячи миллиграммов при максимуме в две тысячи).
Что касается показателей качества (содержания железа, калия, кальция, магния, натрия и фосфора), единственный продукт, соответствовавший ожиданиям, — персики. У остальных выявили превышение почти по всем параметрам.
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Самое необычное — калий в дынях на уровне 5,9 тысячи миллиграммов на 100 грамм продукта, что почти в 50 раз больше нормы (118 миллиграммов). С железом, натрием и кальцием тоже перебор — 15-кратный (15,5 против одного миллиграмма), 13-кратный (429 против 32) и 11-кратный соответственно.
С крымскими арбузами ситуация похожая. Калия в восемь раз больше (862 против 110 миллиграммов), магния — в семь (89 против 12), кальция — в четыре (54 против 14), железа — в три (три против одного), натрия — в полтора (23 против 16).
У огурцов проблемы с калием: превышение в 7,5 раза — 1,47 тысячи миллиграммов на 100 граммов продукта против 196 ожидаемых.
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Лабораторные исследования продуктов для проекта "Выбери с Роспотребнадзором" в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве

Лабораторные исследования продуктов для проекта Выбери с Роспотребнадзором в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве
1 из 4

Лабораторные исследования продуктов для проекта "Выбери с Роспотребнадзором" в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве

© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Натрускин

Лабораторные исследования продуктов для проекта "Выбери с Роспотребнадзором" в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве

Лабораторные исследования продуктов для проекта Выбери с Роспотребнадзором в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве
2 из 4

Лабораторные исследования продуктов для проекта "Выбери с Роспотребнадзором" в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве

© РИА Новости / Александр Натрускин
© РИА Новости / Александр Натрускин

Лабораторные исследования продуктов для проекта "Выбери с Роспотребнадзором" в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве

Лабораторные исследования продуктов для проекта Выбери с Роспотребнадзором в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве
3 из 4

Лабораторные исследования продуктов для проекта "Выбери с Роспотребнадзором" в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве

© РИА Новости / Александр Натрускин
© РИА Новости / Александр Натрускин

Лабораторные исследования продуктов для проекта "Выбери с Роспотребнадзором" в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве

Лабораторные исследования продуктов для проекта Выбери с Роспотребнадзором в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве
4 из 4

Лабораторные исследования продуктов для проекта "Выбери с Роспотребнадзором" в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве

© РИА Новости / Александр Натрускин
1 из 4

Лабораторные исследования продуктов для проекта "Выбери с Роспотребнадзором" в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве

© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
2 из 4

Лабораторные исследования продуктов для проекта "Выбери с Роспотребнадзором" в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве

© РИА Новости / Александр Натрускин
3 из 4

Лабораторные исследования продуктов для проекта "Выбери с Роспотребнадзором" в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве

© РИА Новости / Александр Натрускин
4 из 4

Лабораторные исследования продуктов для проекта "Выбери с Роспотребнадзором" в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в городе Москве

© РИА Новости / Александр Натрускин
С фруктами и зеленью та же картина: у винограда калия в восемь раз больше положенного, у яблок — в пять раз, у укропа — в семь, у петрушки — в 4,5, у зеленого лука — в 7,5.

Что это значит

Представители Роспотребнадзора объяснили РИА Новости, что такие отклонения могли возникнуть из-за климатических особенностей регионов, где выращены продукты. Кроме того повлияли пестициды и удобрения. Это подтвердили и специалисты ФИЦ питания и биотехнологий. Учитывая показатели по содержанию калия, вероятнее всего, производители злоупотребляли калийными удобрениями.
В беседе с РИА Новости ведущий научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологий Алла Погожева отметила, что продукты с высоким содержанием калия противопоказаны людям с хронической почечной недостаточностью. Так что им лучше ограничить употребление этих продуктов, особенно дыни. Наоборот, калий крайне полезен при проблемах с сердечно-сосудистой системой и высокой отечности.
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Помимо этого, Погожева не рекомендует давать детям слишком много продуктов с высоким гликемическим индексом — ту же дыню и виноград. Там много сахара, и эти продукты могут вызвать у ребенка расстройство кишечника, колики, вздутие живота. Также виноград и дыня противопоказаны больным сахарным диабетом и тем, у кого лишний вес.

"Детям лучше всего есть по два-три ломтика дыни в день. Взрослым — около 200 граммов фруктов, а если они сладкие, то не более ста", — советует диетолог.

А вот в отечественных сезонных яблоках, пока они есть, не стоит себе отказывать, поскольку "лучших фруктов, которые растут в нашей полосе, просто не бывает". "Заморские" часто вызывают аллергию, уточняет эксперт.

В чем польза

По словам заведующей лаборатории витаминов и минеральных веществ ФИЦ питания Натальи Жилинской, арбуз — отличный источник витамина С, калия, железа и меди. В дыне, помимо этого, содержатся кремний, магний, витамины А, В1, В2 и В6, а также пантотеновая кислота.
"Калий участвует в регуляции артериального давления, водного баланса, деятельности сердечно-сосудистой и мышечной систем, в том числе обеспечивает проведение нервных импульсов и работу центральной нервной системы", — отмечает Жилинская.
Яблоки содержат витамин С, калий, железо и пектин, который способствует работе кишечника и пищеварительной системы. А в винограде почти нет витаминов, зато темные сорта богаты антоцианами и флавоноидами — активными антиоксидантами, которые борются с воспалительными процессами в организме.
В зелени состав витаминов и минералов почти одинаковый. Это в основном витамины С, А, В2, В6, фолиевая кислота, кальций, железо, марганец, магний, калий, медь и хром.
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