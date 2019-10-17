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РИА Новости

Хитрый план Зеленского: что делал премьер Украины в гостях у нацистов

08:00 17.10.2019 (обновлено: 08:06 17.10.2019)
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© Фото : соцсетиПремьер-министр Украины Алексей Гончарук на концерте, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа "Сокира Перуна"
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на концерте, на котором также выступила украинская ультраправая рок-группа Сокира Перуна
© Фото : соцсети
Нюра Берг
Нюра Н. Берг
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Традиционный шабаш украинских праворадикальных националистов, который они устраивают 14 октября в честь годовщины УПА* и с некоторых пор называют "днем защитника отечества", давно превратился в рутину и уже мало кого развлекает.

Но этой осенью в старые мехи залили новое вино. Накануне основных торжеств собрание националистов освятил своим присутствием сам премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Молодой либертарианец чудесным образом сумел совместить приверженность прогрессивным идеям всеобщей дигитализации с публичной поддержкой расистов, русобофобов и антисемитов из наиболее одиозных нацистских группировок.

Гончарук присутствовал на концерте рок-группы, чьи тексты невозможно цитировать даже с большими изъятиями, ибо они прославляют соратников пана Гитлера, оскорбляют память замученных в холокосте, поют оды Рудольфу Гессу и обещают продолжить его дело. Визуально группа выглядит как страшный сон о нацистах со всеми их атрибутами — "честные" и стилизованные свастики, угрожающие татуировки на бицепсах размером с арбуз, бритые головы. За спиной у Гончарука виднелись растяжки с соответствующими рисунками, перед сценой звероподобная разрисованная публика потрясала кулаками и делала жесты "вид сэрця до сонця". Мероприятие было посвящено чествованию активистов и ветеранов карательной операции, и выступление подобной группы смотрелось в данном контексте совершенно логично.
Но и это еще не все. Организатором мероприятия указан некто Медведько, обвиняемый в убийстве украинского писателя и публициста Олеся Бузины, но с большой приятностью проводящий свои дни на свободе и даже обретший недавно высокий пост в Общественном совете Национального антикоррупционного бюро. А продвигал и рекламировал все эти скачки Евгений Карась, лидер С14, полноразмерный нацист, любимец Порошенко и Авакова, а также, как выяснилось, и новой прогрессивной украинской власти.
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
17 августа, 08:00РИА Новости
Зеленский взялся спорить с историей
Премьер был на подъеме, обещал ветеранам-карателям все новые и новые льготы и подарки, задорно приветствовал собравшихся, клялся, что работает исключительно в их интересах, — нимало не смущаясь тем, что нацистская символика на Украине формально запрещена и карается по закону.
Когда критика все же раздалась и понеслась по социальным сетям, Гончарук объявил: он понятия не имел, что это за группа, вообще не слышал слов песен, не видел символики, не понимал, где находится. Короче, демонстрировал все признаки неполного осмысления реальности. Такой формат поведения и раньше широко практиковался представителями украинской власти, но с приходом к рулю слуг народа стал мейнстримом. Включать интеллектуальную невинность при всякой непонятной ситуации любит и сам Зеленский, и члены кабмина во главе с премьером, и генеральный прокурор, и министр иностранных дел.
К слову, скандальное антре на концерте "Сокиры Перуна" и последующая волна возмущения позволили отвлечь внимание электоральной биомассы от программы кабмина — потрясающего непрофессионализмом, дикими фантазиями и просто откровенным враньем документа.
…На следующий день по Киеву маршем прошлись националисты. Президент попросил их не делать красочных картинок для российских СМИ, поэтому символика на акции была относительно умеренной. Впрочем, после так называемой "ходы" лучшие силы праворадикальных активистов обоего пола рванули к офису президента, где уже показали себя во всей своей традиционной красе. Они оклеили здание президентского офиса листовками с ганьбой и зрадой, с требованиями пойти на Москву, разрушить Россию, отменить капитуляцию и отправить Зеленского в отставку.
Председатель Высшего совета партии Единая Россия Борис Грызлов
15 октября, 18:17РИА Новости
Украинские власти продолжают заигрывать с неонацистами, заявил Грызлов
Тут следует остановиться и задать законный вопрос: а чем не устраивает господ националистов Владимир Зеленский? Чего он недодает активистской публике, каких славословий не произносит, каких обещаний не выдвигает, какие репрессии к ним применяет?
С самого начала деятельности Владимира Александровича на высоком посту единственная группа граждан, которую последовательно и настойчиво старается очаровывать Зеленский, — именно правые радикалы из партии войны. С точки зрения прагматизма это правильное решение — диванные войска, бурчащие себе под нос недовольство и разочарование, никому не интересны. Реальную власть, напор и вдохновение имеют только пассионарии, и только их учитывает президент. Ни одно свое начинание Зеленский не продвигал, не проверив реакцию "нациков". Любые благоглупости про намерение немедленно закончить войну уже на следующий день откатывались назад даже не после угроз, а только при краткой демонстрации бицепсов националистическими активистами.

Когда каратели во главе с их вождем Билецким устроили шабаш на линии разведения войск, наплевав на приказ Верховного главнокомандующего и, по сути, установив там свою власть, главком не сказал им и слова поперек. А ведь наивные все еще ждали обещанного разведения войск как первого шага к миру. Президент же тихо сдал назад, объявив, что "формула Штайнмайера", которую Украина подписала буквально на днях, действительно никуда не годится и капитуляции не будет.

Таким образом, нет ничего в поведении Зеленского, что можно было бы рассматривать не то что как противостояние радикалам, но даже и как неполное уважение всех без исключения их требований.
Финансирование Института национальной памяти, этого гнездилища русофобии, увеличено в два раза. Паблики в социальных сетях полнятся реваншистскими идеями.
В общем, Зеленский пообещал националистам: никакой капитуляции, только победа, только хардкор. Отвергнув "формулу Штайнмайера", президент Украины уже предложил свою, полную стратегических идей. Вершиной документа является требование разогнать "террористические группировки" ЛНР и ДНР, перекрыть границу и пересажать всех, кто коллаборировал с сепаратистами, то есть примерно всех. И уже потом провести там выборы с участием украинских партий, включая коричневые. Придраться тут не к чему, даже если ты Билецкий и нанят кричать ганьбу.
Работы по демонтажу фортификационных сооружений на КПП Станица Луганская в Донбассе сотрудниками МЧС ЛНР
Вчера, 08:58Сказано в эфире
"Киев мечется". Эксперты оценили новые условия властей Украины по ДонбассуКиев пойдет на выполнение Минских соглашений после роспуска ДНР и ЛНР, заявила пресс-секретарь украинского представителя в контактной группе по Донбассу. Эксперты в эфире радио Sputnik объяснили, о чем говорят эти требования.
Впрочем, именно Билецкий объявил, что президенту ультимативно даны десять дней для исправления возможных ошибок и отмены любых поползновений к миру.
…Что ж, "квартал 404", похоже, не так весел и искрометен, как породившая его арт-группа. Страна будет и дальше двигаться по намеченному пути при полном непротивлении вялых, хнычущих избирателей, которых снова обманули, и настырном напоре националистического меньшинства.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Алексей ГончарукЛНРДНРОлесь БузинаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийУкраинаАвторыВ мире
Популярные комментарии
Уважаемая Нюра с самого начала предупреждала тех, кто призывал: "Дайте Зеле шанс" - напрасные слова, громадяне, видно птицу по полету, тот же Порошенко, только в левой руке.
17 октября, 08:30
Anatoliy Zverev
4611000
Чем больше Зеленский прогибается под нациков, тем больше они будут чувствовать свою силу, и тем скорее настанет тот день, когда они, уже не стесняясь, предъявят ему то, что он еврей.
17 октября, 10:45
Alex Ivlev
2120201
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