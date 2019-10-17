Массовое убийство в Керченском политехническом колледже (2018)

Керченская трагедия прогремела на всю страну. Отовсюду в Крым поступала помощь и слова соболезнования.

Сразу после случившегося Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье 205 Уголовного кодекса РФ (теракт). Расследование было поручено центральному аппарату ведомства. Позже уголовное дело переквалифицировали на статью .105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

В ноябре 2018 года Следственный комитет РФ поставил точку в главном вопросе, который волновал общество после трагедии в Керченском политехническом колледже – действовал ли студент в одиночку или у него были сообщники. В ведомстве подчеркнули, что Росляков был один.