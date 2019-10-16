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РИА Новости
Война в Сирии

Трамп проводит с членами конгресса встречу по Турции

23:27 16.10.2019
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проводит встречу в Белом доме с членами конгресса для обсуждения ситуации с Турцией, сообщили в Белом доме.
"Сегодня президент Дональд Трамп встретится с членами конгресса для обсуждения ситуации с Турцией", - следует из заявления.
Ожидается, что на встрече будут присутствовать представители демократов и республиканцы, возглавляющие комитеты в сенате и палате представителей США.
Ранее обе палаты американского конгресса представили свои законопроекты по введению санкций против Турции за проведение военной операции в Сирии.
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