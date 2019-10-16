Трамп проводит с членами конгресса встречу по Турции

ВАШИНГТОН, 16 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп проводит встречу в Белом доме с членами конгресса для обсуждения ситуации с Турцией, сообщили в Белом доме.
"Сегодня президент Дональд Трамп встретится с членами конгресса для обсуждения ситуации с Турцией", - следует из заявления.
Ожидается, что на встрече будут присутствовать представители демократов и республиканцы, возглавляющие комитеты в сенате и палате представителей США.
Ранее обе палаты американского конгресса представили свои законопроекты по введению санкций против Турции за проведение военной операции в Сирии.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.