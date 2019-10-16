Замглавы миссии ООН на Украине призвал закрыть сайт "Миротворец"

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Заместитель председателя мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро призвал депутатов Рады инициировать закрытие скандально известного украинского сайта "Миротворец".

"Я снова и снова напоминаю один очень известный вам момент - это сайт "Миротворец". Как вы знаете, сайт имеет личные данные лиц, включая журналистов, что нарушает национальное законодательство и международные нормы. Те, чьи данные размещены на сайте, обозначаются как террористы, сепаратисты и предатели. Открытие их данных в свою очередь несет опасность для таких лиц", - приводит слова Моро издание "Украинские новости".

Представитель ООН напомнил об убийстве в Мариуполе бывшего ополченца Романа Джумаева, чьи данные были опубликованы на сайте. "Расследование этого дела было открыто, но никакого прогресса до сих пор нет. К сожалению, контактные данные многих журналистов все еще остаются на этом сайте, что подвергает их опасности. Так что мы вновь призываем членов парламента инициировать закрытие этого сайта и довести это расследование до завершения", - добавил Моро.

Ранее Нацполиция Украины сообщила, что неизвестные застрелили жителя Мариуполя, участвовавшего в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев. Позже в СМИ появилась информация, что убитый – бывший ополченец Джумаев. В 2017 году он был задержан на подконтрольной Киеву территории и помещен под стражу. В августе этого года суд отпустил его под домашний арест. Омбудсмен ДНР заявила, что Джумаев был внесен в списки для обмена пленными с Киевом.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".

Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".