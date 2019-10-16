Посол: России и Казахстану нужно создавать единое духовное пространство

МОСКВА,16 окт — РИА Новости. России и Казахстану нужно заниматься созданием единого духовного пространства, сказал посол Казахстана в Москве Имангали Тасмагамбетов в ходе презентации антологии современной казахской литературы на русском языке в Москве.

По его словам, отношения России и Казахстана не должны ограничиваться экономическим сотрудничеством и укреплением Евразийского экономического союза. Тасмагамбетов призвал проводить больше совместных мероприятий, особую роль среди которых он отвел культурным инициативам и взаимному изучению литературы. Исторически между странами возведен прочный культурный мост, фундаментом которого нельзя пренебрегать, подчеркнул он.