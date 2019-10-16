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РИА Новости
Культура

Посол: России и Казахстану нужно создавать единое духовное пространство

23:05 16.10.2019 (обновлено: 23:22 16.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял верительные грамоты у 18 послов иностранных государств. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан Имангали Тасмагамбетов на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.
Президент РФ В. Путин принял верительные грамоты у 18 послов иностранных государств. Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан Имангали Тасмагамбетов на церемонии вручения верительных грамот президенту РФ в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца.
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА,16 окт — РИА Новости. России и Казахстану нужно заниматься созданием единого духовного пространства, сказал посол Казахстана в Москве Имангали Тасмагамбетов в ходе презентации антологии современной казахской литературы на русском языке в Москве.
"Нужно серьезно заниматься созданием единого духовного пространства между нашими странами", — сказал журналистам Тасмагамбетов.
По его словам, отношения России и Казахстана не должны ограничиваться экономическим сотрудничеством и укреплением Евразийского экономического союза. Тасмагамбетов призвал проводить больше совместных мероприятий, особую роль среди которых он отвел культурным инициативам и взаимному изучению литературы. Исторически между странами возведен прочный культурный мост, фундаментом которого нельзя пренебрегать, подчеркнул он.

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КультураИмангали ТасмагамбетовРоссияКазахстанВ мире
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