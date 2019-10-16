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РИА Новости

Профсоюз здравоохранения Башкирии потребовал компенсацию с буйного пациента

23:09 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВ отделении больницы
В отделении больницы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
УФА, 16 окт - РИА Новости. Юристы профсоюзной организации работников здравоохранения Башкирии будут добиваться моральной компенсации от жителя Ишимбая, ранее распространившего в интернете видеозапись, на которой якобы хирург городской больницы ударил его, сообщили в профсоюзной организации.
В начале октября в социальных сетях распространилась видеозапись, снятая якобы пациентом в больнице башкирского города Ишимбай. Автор видео пытается войти в кабинет врача и просит сделать ему перевязку шеи, где установлен дренаж. Доктор отвечает, что примет его завтра и от этого не умирают. В следующем видео мужчина снимает проходящего по коридору врача и заявляет, что он ударил его в глаз и больную шею. После этого в минздраве сообщали, что изучают видеозапись и проводят проверку.
Республиканская организация профсоюза работников здравоохранения сообщает, что "располагает информацией о виновнике скандала в Ишимбайской больнице, и он хорошо известен в городе". По данным организации, автор видеозаписи неоднократно задерживался полицией, привлекался к уголовной ответственности.
"Три года назад этот пациент напал на медсестру больницы и душил ее зарядкой от мобильного телефона. Тогда уголовное дело по факту нападения возбуждено не было, в полиции не нашли состава преступления. В этот раз юристы профсоюза будут добиваться привлечения дебошира к ответственности и компенсации морального вреда за клевету и оскорбление медиков", - говорится в сообщении профсоюза медиков республики.
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В сообщении говорится, что на хирурга, который снят на видео, и на медсестру уже нападали в этой больнице в 2011 году.
"Хулиганы избили его и медсестру приемного покоя, которая получила сотрясение мозга и долго находилась на лечении. По факту нападения полиция уголовного дела не возбудила. Не нашли и хулиганов, избивших медиков. После этого случая в приемном покое больницы появились видеокамеры, но от агрессии пациентов они не спасают", - отмечается в сообщении.
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