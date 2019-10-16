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РИА Новости
Война в Сирии

Путин и Эрдоган обсудят в Сочи сирийское урегулирование

22:52 16.10.2019 (обновлено: 23:10 16.10.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, прибывающим в Сочи 22 октября, вопросы сирийского урегулирования, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе турецкой стороны, Путин пригласил Эрдогана посетить РФ в ближайшее время. В среду канцелярия президента Турции заявила, что Эрдоган приедет в Сочи 22 октября.
ТЕСТ Сирия, Турция
Вчера, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
"Будут (обсуждаться вопросы сирийского урегулирования)", - сказал Песков.
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Война в СирииВойна в СирииВладимир ПутинСочиРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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