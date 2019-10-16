Путин и Эрдоган обсудят в Сочи сирийское урегулирование

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудит с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом, прибывающим в Сочи 22 октября, вопросы сирийского урегулирования, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Накануне в телефонном разговоре, состоявшемся по инициативе турецкой стороны, Путин пригласил Эрдогана посетить РФ в ближайшее время. В среду канцелярия президента Турции заявила, что Эрдоган приедет в Сочи 22 октября.
"Будут (обсуждаться вопросы сирийского урегулирования)", - сказал Песков.