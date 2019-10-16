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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган планирует посетить Сочи 22 октября

22:22 16.10.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Валерий Мельников
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АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган планирует посетить Сочи 22 октября, сообщила администрация президента Турции.
"Наш президент планирует нанести визит в Сочи 22 октября" - говорится в заявлении администрации.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе визита турецкого президента Тайипа Эрдогана в Россию будет обсуждаться ситуация в Сирии.
Накануне президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону со своим турецким коллегой. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Лидеры обсудили ситуацию в Сирии и действия турецких военных на территории САР. В завершении диалога Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом.
В среду советник президента Сирии по политическим вопросам Бусейна Шаабан заявила, что в Сочи могут состояться турецко-сирийские переговоры по ситуации вокруг операции турецких ВС на севере САР.
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Война в СирииВоенная операция Турции в СирииВойна в СирииМИД РФВладимир ПутинСочиСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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