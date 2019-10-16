АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган планирует посетить Сочи 22 октября, сообщила администрация президента Турции.

"Наш президент планирует нанести визит в Сочи 22 октября" - говорится в заявлении администрации.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ходе визита турецкого президента Тайипа Эрдогана в Россию будет обсуждаться ситуация в Сирии.

Накануне президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону со своим турецким коллегой. Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Лидеры обсудили ситуацию в Сирии и действия турецких военных на территории САР. В завершении диалога Путин пригласил Эрдогана в Россию с визитом.