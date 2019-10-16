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РИА Новости

Палата представителей США приняла резолюцию против вывода войск из Сирии

22:12 16.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТабличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
Табличка на здании Палаты представителей США в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Палата представителей конгресса США в среду приняла резолюцию с неодобрением решения президента Дональда Трампа вывести американские войска из северо-восточных районов Сирии, тем самым позволив турецкой армии начать там операцию против курдских формирований.
За документ проголосовали 354 конгрессмена, против – 60, еще четверо воздержались.
В резолюции, помимо возражения против решения Трампа, содержится призыв к президенту Турции Тайипу Эрдогану "немедленно прекратить односторонние военные действия на северо-востоке Сирии и соблюдать существующие соглашения, касающиеся Сирии".
Кроме того, законодатели призывают администрацию США работать над тем, чтобы турецкие военные "действовали сдержанно", а также США продолжали оказывать поддержку сирийским курдам и беженцам в регионе "посредством оказания гуманитарной помощи, в том числе перемещенным лицам или иным образом".
Резолюция, в отличие от закона, не является обязательным к исполнению документом для администрации США, а отражает точку зрения законодателей по тому или иному вопросу.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против "Рабочей партии Курдистана" (РПК) и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.
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