Палата представителей США приняла резолюцию против вывода войск из Сирии

ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Палата представителей конгресса США в среду приняла резолюцию с неодобрением решения президента Дональда Трампа вывести американские войска из северо-восточных районов Сирии, тем самым позволив турецкой армии начать там операцию против курдских формирований.

За документ проголосовали 354 конгрессмена, против – 60, еще четверо воздержались.

В резолюции, помимо возражения против решения Трампа, содержится призыв к президенту Турции Тайипу Эрдогану "немедленно прекратить односторонние военные действия на северо-востоке Сирии и соблюдать существующие соглашения, касающиеся Сирии".

Кроме того, законодатели призывают администрацию США работать над тем, чтобы турецкие военные "действовали сдержанно", а также США продолжали оказывать поддержку сирийским курдам и беженцам в регионе "посредством оказания гуманитарной помощи, в том числе перемещенным лицам или иным образом".

Резолюция, в отличие от закона, не является обязательным к исполнению документом для администрации США, а отражает точку зрения законодателей по тому или иному вопросу.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против "Рабочей партии Курдистана" (РПК) и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн.