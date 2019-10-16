Трамп пригрозил Турции "разрушительными" санкциями

ВАШИНГТОН, 16 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп предупредил о "разрушительных" последствиях экономике Турции, если переговоры вице-президента США Майка Пенса с турецким лидером Тайипом Эрдоганом не будут успешными, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Италии Серджо Маттареллой.

"Думаю, наш вице-президент, очень квалифицированный человек, все сделает хорошо завтра. Он встретится с президентом (Турции) Эрдоганом. Думаю, у них будет успешная встреча, если нет – то санкции и некоторые другие вещи, которые мы делаем, будут иметь разрушительный эффект на экономику Турции", - сказал президент США.

Он сообщил, что анонсированная ранее поездка Пенса в Анкару может состояться позднее в среду или четверг.

По словам Трампа, США ввели и готовят новые санкции в отношении Турции из-за проводимой этой страной военной операции на севере Сирии. Он подчеркнул, что США не должны участвовать в конфликте между Турцией и Сирией и выразил надежду, что стороны урегулируют ситуацию самостоятельно.