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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган унизил министра иностранных дел Германии, пишут СМИ

19:40 16.10.2019 (обновлено: 21:21 16.10.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган унизил главу МИД Германии Хайко Мааса, обвинив в непрофессионализме, сообщает Bild.
Турецкий лидер выступил с резкой критикой в адрес главы немецкого МИД после того, как тот озвучил планы ограничить экспорт вооружений Анкаре из-за военной операции в Сирии.
Эрдоган назвал Мааса "дилетантом".
"Если бы ты что-то понимал в политике, ты бы так не говорил", — заявил президент Турции.
Кроме того, он с насмешкой высказался о планах Германии по оружейному экспорту.
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"И тут приезжает немецкий министр иностранных дел — человек, у которого нет чувства меры — и говорит: мы не будем продавать Турции оружие. Это предел", — заявил Эрдоган.
Он добавил, что от этого шага проиграет не Турция, а Маас и Германия.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира", направленной против Рабочей партии Курдистана и боевиков ИГ*. В тот же день авиация нанесла удары по ряду приграничных сирийских городов, затем началась наземная часть кампании.
Ряд стран и международных организаций осудили турецкую операцию. США и некоторые европейские государства объявили о планах ввести санкции против Анкары.
Дамаск неоднократно осуждал оккупационную политику Турции на севере Сирии. Россия заявила, что Анкаре необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта, продолжающегося с 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииХайко МаасРабочая партия КурдистанаМИД ГерманииГерманияТурцияСирияРеджеп Тайип Эрдоган
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