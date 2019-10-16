Поклонская заступилась за украинских претендентов на "Евровидение-2020"

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская выразила надежду, что новые власти Украины вмешаются в ситуацию с запретом на участие в национальном отборе на "Евровидение-2020" артистов, гастролировавших в РФ.

Ранее пресс-служба украинской национальной общественной телерадиокомпании сообщила, что артисты, которые гастролировали в РФ с 2014 года, не смогут принять участие в национальном отборе на "Евровидение-2020".

"Я люблю слушать музыку, мне нравятся украинские песни и исполнители, там очень много талантливых людей. Хочу надеяться на то, что в эту ситуацию вмешаются разумные люди из новой украинской власти. Ну, а если нет, то думаю, наша страна не откажет в помощи украинским артистам, чьи права будут нарушены подобным запретом", - сказала РИА Новости Поклонская.

Она также отметила, что "изрядно поднадоевшая истерия отдельных представителей власти на Украине" на тему "страны - агрессора" ничего общего к отстаиванию интересов Украины не имеет. "Это банальное отрабатывание западных дивидендов", - подчеркнула депутат.