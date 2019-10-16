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РИА Новости

Поклонская заступилась за украинских претендентов на "Евровидение-2020"

19:09 16.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская
Наталья Поклонская
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по международным делам, депутат от Крыма Наталья Поклонская выразила надежду, что новые власти Украины вмешаются в ситуацию с запретом на участие в национальном отборе на "Евровидение-2020" артистов, гастролировавших в РФ.
Ранее пресс-служба украинской национальной общественной телерадиокомпании сообщила, что артисты, которые гастролировали в РФ с 2014 года, не смогут принять участие в национальном отборе на "Евровидение-2020".
"Я люблю слушать музыку, мне нравятся украинские песни и исполнители, там очень много талантливых людей. Хочу надеяться на то, что в эту ситуацию вмешаются разумные люди из новой украинской власти. Ну, а если нет, то думаю, наша страна не откажет в помощи украинским артистам, чьи права будут нарушены подобным запретом", - сказала РИА Новости Поклонская.
Она также отметила, что "изрядно поднадоевшая истерия отдельных представителей власти на Украине" на тему "страны - агрессора" ничего общего к отстаиванию интересов Украины не имеет. "Это банальное отрабатывание западных дивидендов", - подчеркнула депутат.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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