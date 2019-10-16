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РИА Новости

Число госпитализированных с сибирской язвой в Дагестане увеличилось до пяти

18:22 16.10.2019
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© Depositphotos / aetbВрач в медицинской маске
Врач в медицинской маске
© Depositphotos / aetb
МАХАЧКАЛА, 16 окт - РИА Новости. Количество госпитализированных с сибирской язвой в Дагестане увеличилось до пяти человек, у четырех диагноз подтвердился, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.
"Госпитализировано на сегодняшний день пять человек, у четырех диагноз подтвержден, еще одна женщина с подозрением заражения сибирской язвой находится под наблюдением", - рассказал собеседник агентства.
Ранее в региональном министерстве здравоохранения сообщили, что в Дагестане три человека госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, у двоих факт заражения подтвердился. Как заявили РИА Новости в Роспотребнадзоре, причиной заражения стал контакт с больным животным, убитым без предварительного ветеринарного контроля в личном подсобном хозяйстве.
Сибирская язва - острая инфекционная болезнь животных и человека, характеризующаяся септицемией, поражением кожи, кишечника, легких, миндалин.
Больница
15 октября, 11:39РИА Новости
Врачи рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой в Дагестане
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