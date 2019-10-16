Число госпитализированных с сибирской язвой в Дагестане увеличилось до пяти

МАХАЧКАЛА, 16 окт - РИА Новости. Количество госпитализированных с сибирской язвой в Дагестане увеличилось до пяти человек, у четырех диагноз подтвердился, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

"Госпитализировано на сегодняшний день пять человек, у четырех диагноз подтвержден, еще одна женщина с подозрением заражения сибирской язвой находится под наблюдением", - рассказал собеседник агентства.

Ранее в региональном министерстве здравоохранения сообщили, что в Дагестане три человека госпитализированы с подозрением на заражение сибирской язвой, у двоих факт заражения подтвердился. Как заявили РИА Новости в Роспотребнадзоре, причиной заражения стал контакт с больным животным, убитым без предварительного ветеринарного контроля в личном подсобном хозяйстве.