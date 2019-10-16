Иранский депутат обвинил в атаке на танкер США, Израиль и Саудовскую Аравию

ТЕГЕРАН, 16 окт – РИА Новости. За атакой на иранский танкер стоят США, Израиль и Саудовская Аравия, считает иранский депутат, член комитета по национальной безопасности парламента Ирана Абольфазл Хасан Бейги.

"Видеозапись, сделанная камерами, установленными на танкере, показывает, что это нападение было осуществлено со стороны США, сионистского режима и саудитов", - сказал депутат агентству Mehr

Он также высказал мнение, что США и Израиль попытаются "повесить" ответственность за эту атаку на радикальное движение "Талибан" и террористическую группировку "Исламское государство"*.

По словам Хасана Бейги, есть множество задокументированных свидетельств того, что за атакой на иранский танкер стоит ряд государств. Данные эти, указал он, будут переданы в ООН, ее Совет безопасности.

Однако исполнительные власти страны в лице президента Ирана Хасана Роухани и главы МИД Мохаммада Джавада Зарифа ранее подчеркивали, что не будут возлагать ответственность за нападение на кого-либо, пока не завершится расследование. При этом они отмечали, что за атакой стоит одно или несколько государств.

Иранский нефтяной танкер Sabiti 11 октября был атакован в Красном море в районе побережья Саудовской Аравии неподалеку от портового города Джидда, по нему было нанесено два ракетных удара. МИД Ирана заявил о нападении на танкер, в результате которого он получило повреждения и произошла утечка нефти. Судно принадлежит дочерней структуре Национальной нефтяной компании Ирана - Национальной танкерной компании Ирана.