"Чем заборы красят". Россия начинает войну с поддельным вином

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. Полки российских магазинов оккупированы бутылками вина по двести-триста рублей, сделанного неизвестно из какого сырья, по неведомым технологиям с применением красителей, ароматизаторов, подсластителей и прочей химии. Этим озаботились депутаты Государственной думы — в среду парламент приступил к обсуждению закона о защите отечественного виноделия. Перед заседанием депутатам представил свой фильм "Хватит травить народ" телеведущий и гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

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Удар по импорту

Фильм посвящен истории отечественного виноделия и трудностям создания настоящего российского вина. Потенциал этой отрасли огромен, но нужна защита от засилья недобросовестных дельцов, которые ради прибылей травят соотечественников изготовленным неизвестно из чего "шмурдяком", уверен автор.

"Хватит травить народ" — не только точный рассказ о самых острых проблемах виноделия в России, но и ответ критикам новых мер, направленных на защиту отечественного виноградарства.

Например, правительство решило с 1 января повысить ставки акцизов на вино: на тихие вина — с 18 до 31 рубля, на игристые — с 36 до 40 рублей за литр. Многочисленные "эксперты" наперебой начали причитать, что это обязательно приведет к резкому росту цен и заставит россиян переключиться на водку. Однако все не так однозначно.

Повышение акцизов связано с требованиями Всемирной торговой организации: до сих пор отечественные вина облагались меньшей ставкой, чем импортные, а это противоречит правилам ВТО.

Но главное, виноделам предоставят другую преференцию. "Внесенные в сентябре изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы дают абсолютный экономический эффект для производителей российского вина из местного винограда, — говорит генеральный директор "Массандры" Янина Павленко. — Они получают налоговый вычет по акцизу: к примеру, по специальным ликерным винам, которые выпускает "Массандра", акцизный сбор для предприятия уменьшится сразу на 40 процентов. Благодаря этому откроется возможность вкладывать сэкономленные деньги в землю и посадку новых виноградников".

А вот те, кто занимается только розливом импортного виноматериала, будут платить акциз по полной. И это послужит хорошей защитой для отечественных виноградарей.

"Лучшее вино получается из собственного винограда", — утверждает Дмитрий Киселев в фильме. С ним соглашается директор Всероссийского НИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности Лев Оганесянц. "Раньше ввозной виноматериал никак не контролировался, — отмечает он. — Все, что отправляется на экспорт, мы тщательно проверяем, а о себе не заботимся. Когда примут законопроект о защите виноделия, мы наконец начнем этим заниматься".

"Саперави" из цистерны

Разговоры о необходимости ограничений на импорт виноматериала идут уже не один год. Еще в 2015-м Александр Ткачев, возглавлявший Минсельхоз, заявил о необходимости положить конец практике, когда российские заводы фактически занимаются лишь розливом иностранных вин. При этом министр признал, что такой бизнес гораздо прибыльнее, чем изготовление отечественного вина.

Тем более что со времен СССР крупнейшие винные заводы ориентированы на привозное сырье: в винодельческих регионах действовали предприятия первичной переработки винограда, а выдержка и розлив вина осуществлялись ближе к конечному потребителю — в крупных городах.

Это в конечном итоге и убило некогда высокую репутацию отечественного виноделия, поскольку после многодневного путешествия в железнодорожной цистерне вкус и аромат вина резко портился.

С распадом Советского Союза ситуация в отрасли кардинально изменилась. С одной стороны, основные центры виноделия — Грузия, Крым, Молдавия — стали заграницей. С другой — отечественные предприниматели получили неограниченный доступ к огромному международному рынку так называемого балка.

Балк (bulk wine) — недорогой виноматериал, который продается и перевозится большими объемами — "наливом": по суше — в автомобильных и железнодорожных цистернах, по морю — во флекситанках, огромных пластиковых "пакетах" объемом 24 тысячи литров.

У балка много преимуществ по сравнению с бутилированным вином: флекситанки — прочные, не бьются и не рвутся, к тому же многоразовые, а большой объем пакета гарантирует однородность виноматериала, так что его можно перевозить по всему миру практически без потери качества.

Впрочем, о качестве здесь можно говорить лишь условно, поскольку балк — типичный продукт интенсивных агротехнологий. Виноградники для его производства разбиваются с максимальной плотностью лоз на единицу площади, активно удобряются и обрабатываются пестицидами.

Никакого срезания лишнего винограда, отбора неликвида и других "сложностей", присущих классической технологии, — все нацелено на максимальный объем. Собирают виноград механизированным способом, с гребнями (так называют виноградную кисть без ягод), листьями, гнилыми ягодами и перерабатывают на прессах без остатка.

В результате получается пресная жидкость с малоприятной терпкостью и травяным привкусом (из-за гребней и листьев). Единственное достоинство — дешевизна: в среднем цена литра такого виноматериала составляет от 0,5 до 1,5 евро.

А при классической технологии (с сокращением лишнего урожая, ручным сбором, сортировкой, отделением гребней и тому подобным) только килограмм винограда обходится как минимум в два евро.

Плюс затраты на хранение во время выдержки (которая длится как минимум полгода), покупку стеклянных бутылок, розлив и доставку бутылок заказчикам. Неудивительно, что классическое качественное вино в разы дороже балкового.

Опасное винишко

К сожалению, для большинства виноградарей сокращение затрат оказалось важнее качества вина. И в последние 20-30 лет они стараются придать производству балка респектабельность и солидность. Некоторые "эксперты" даже заявляют, что хороший балк может превосходить по вкусовым свойствам классическое вино.

Рядовому потребителю проверить справедливость таких утверждений трудно, поскольку перед розливом по бутылкам в виноматериал добавляют различные ингредиенты.

В самых безобидных случаях — виноградное сусло (это перебродивший виноградный сок с очень высокой концентрацией сахара). В итоге из пресного балка получается полусладкое столовое вино, весьма популярное у невзыскательной публики.

В частности, как говорят эксперты, самые любимые россиянами марки абхазских вин производятся из молдавской балковой "Изабеллы" и "Лидии". Балковое происхождение имеет и практически все недорогое шампанское, продающееся в супермаркетах, в том числе и под солидными брендами.

Однако многие поступают еще проще — чтобы замаскировать малоэстетичный вкус балка, добавляют сахар, красители и ароматизаторы. Такие винные напитки с простым, но приятным вкусом стоят очень недорого и пользуются большой популярностью во всем мире. А о повышенном содержании нитратов, пестицидов и других химикатов изготовители предпочитают не упоминать.

Но главный вред виноматериала — общеэкономический: импорт дешевого сырья неизбежно приводит к застою любой национальной винокультуры. Например, в последние годы первое место в мире по экспорту вина стабильно занимает Испания. Секрет успеха в том, что более половины этого объема приходится на балк.

За счет большой доли виноматериала средняя цена испанского вина на мировом рынке снизилась до 1,25 евро за литр. Это в четыре раза дешевле самого простого французского вина, защищенного по происхождению. Вот испанцы и вытеснили соседей с первого места.

Страны, заботящиеся о собственном виноделии, просто обязаны ограничивать импорт балка и продажу напитков из виноматериала. Поэтому в июле этого года Дмитрий Медведев поручил правительству проработать вопрос о необходимости маркировки продукции из виноматериала, чтобы отличать ее от вина, сделанного из винограда.

Правительство обсуждает и другие меры борьбы с контрафактом на винном рынке. Например, введение минимальных розничных цен на винные напитки, что снизит их привлекательность для потребителей. Эту идею уже поддержал Минсельхоз.