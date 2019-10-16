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РИА Новости

Мосгорсуд оставил Арашукова и его отца в СИЗО до Нового года

16:56 16.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСоветник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста до 30 декабря бывшему сенатору Рауфу Арашукову, обвиняемого в убийствах, его отцу Раулю - экс-советнику главы "Газпром межрегионгаз", а также бывшему замгендиректора "Газпром газораспределение Ставрополь" Николаю Романову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: решение Басманного суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья. Срок следствия продлен до 24 января 2020 года.
В заседании обвиняемые принимали участие по видеоконференцсвязи. "Я считаю, что уголовное дело заказное, я неоднократно это повторял", - заявил Рауф Арашуков в последнем слове.
Его отец Рауль сообщил об отсутствии следственных действий с его участием. "Я не понимаю, за что меня обвиняют. Я 10 лет нахожусь в Санкт-Петербурге, следователь показывает какие-то экспертизы 2010 года, меня там не было в регионе", - заметил Арашуков-старший.
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
12 сентября, 21:37РИА Новости
Арашуков пообещал выкладывать новости о своем уголовном деле в Instagram
В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.
В Санкт-Петербурге по этому же делу был задержан его отец Рауль Арашуков, которого следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Под стражу взяты оба Арашукова, их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков перед началом заседания Басманного суда города Москвы
27 июня, 16:32РИА Новости
Арашуков рассказал, что на него вешают убийство за плевок в портрет
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Рауль АрашуковДело клана АрашуковыхРауф АрашуковМосковский городской судПроисшествия
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