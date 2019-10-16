Мосгорсуд оставил Арашукова и его отца в СИЗО до Нового года

Советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Астрахань" Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным продление ареста до 30 декабря бывшему сенатору Рауфу Арашукову, обвиняемого в убийствах, его отцу Раулю - экс-советнику главы "Газпром межрегионгаз", а также бывшему замгендиректора "Газпром газораспределение Ставрополь" Николаю Романову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: решение Басманного суда оставить без изменения, жалобу - без удовлетворения", - огласил решение судья. Срок следствия продлен до 24 января 2020 года.

В заседании обвиняемые принимали участие по видеоконференцсвязи. "Я считаю, что уголовное дело заказное, я неоднократно это повторял", - заявил Рауф Арашуков в последнем слове.

Его отец Рауль сообщил об отсутствии следственных действий с его участием. "Я не понимаю, за что меня обвиняют. Я 10 лет нахожусь в Санкт-Петербурге, следователь показывает какие-то экспертизы 2010 года, меня там не было в регионе", - заметил Арашуков-старший.

В конце января 32-летнего Рауфа Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Ему вменяют особо тяжкие преступления: участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Впоследствии Совфед лишил его статуса сенатора. Все обвинения Арашуков категорически отвергает.