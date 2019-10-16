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РИА Новости

Соглашение о Brexit могут принять в четверг, заявил Туск

16:58 16.10.2019 (обновлено: 21:42 16.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейского совета Дональд Туск на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 16 окт – РИА Новости. Соглашение с Великобританией о Brexit может быть принято в четверг, заявил глава Евросовета Дональд Туск в эфире польского телеканала TVN.
"Через 7-8 часов все станет ясно. Я рассчитываю получить текст до полудня, чтобы страны-члены могли ознакомиться с его деталями", - сказал Туск.
При этом он не исключает неожиданностей со стороны Великобритании. "Все идет хорошо, но с Brexit и нашими британскими партнерами все возможно", - сказал глава Евросовета.
Он отметил что основные положения соглашения готовы. "Теоретически завтра мы могли бы принять это соглашение с Великобританией и избежать хаоса, связанного с неконтролируемым выходом Великобритании", - заявил Туск.
На данный момент Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября. Опасаясь, что премьер-министр Борис Джонсон может вывести страну без соглашения, британские парламентарии приняли закон, обязывающий премьера просить о трехмесячной отсрочке при отсутствии на момент 19 октября соглашения с ЕС. Документы, представленные правительством в сессионном суде Эдинбурга, утверждали, что Джонсон последует требованию закона, несмотря на то, что сам премьер постоянно говорит, что Британия выйдет 31 октября из ЕС "в любом случае".
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