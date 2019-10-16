Соглашение о Brexit могут принять в четверг, заявил Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе

ВАРШАВА, 16 окт – РИА Новости. Соглашение с Великобританией о Brexit может быть принято в четверг, заявил глава Евросовета Дональд Туск в эфире польского телеканала Соглашение с Великобританией о Brexit может быть принято в четверг, заявил глава Евросовета Дональд Туск в эфире польского телеканала TVN

"Через 7-8 часов все станет ясно. Я рассчитываю получить текст до полудня, чтобы страны-члены могли ознакомиться с его деталями", - сказал Туск.

При этом он не исключает неожиданностей со стороны Великобритании. "Все идет хорошо, но с Brexit и нашими британскими партнерами все возможно", - сказал глава Евросовета.

Он отметил что основные положения соглашения готовы. "Теоретически завтра мы могли бы принять это соглашение с Великобританией и избежать хаоса, связанного с неконтролируемым выходом Великобритании", - заявил Туск.