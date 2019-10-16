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РИА Новости

Десять международных организаций уже подписали Калининградскую инициативу

16:41 16.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАндрей Климов
Андрей Климов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 16 окт – РИА Новости. Десяток политических и общественных организаций из разных стран мира уже подписали Калининградскую инициативу - документ, предусматривающий активизацию действий по обеспечению мира и безопасности, сообщил РИА Новости зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов.
Калининградская инициатива была выдвинута и поддержана 27 сентября на пленарном заседании Международной конференции представителей парламентских политических партий и общественных объединений из 29 стран. Документ был одобрен секретарем генсовета ЕР Андреем Турчаком и предложен для подписания до 9 мая 2020 года политическим партиям и общественным организациям стран, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "Единая Россия" и правящая Сербская прогрессивная партия подписали документ в понедельник в Белграде.
"Суть ее в том, чтобы все ответственные парламентские политические партии, общественные организации и движения стран ОБСЕ подписались под призывом активнее отстаивать мир, безопасность, сотрудничество на европейском континенте и препятствовать вмешательству во внутренние дела суверенных государств. Уже десяток организаций подписали документ", - заявил сенатор агентству.
Он отметил, что инициатива базируется на Хельсинском заключительном акте ОБСЕ 1975 года, "ясные и понятные цели которого сегодня отошли на второй и третий план". По словам парламентария, многие политические партии сегодня "никакого внимания не уделяют ни вопросам мира, ни вопросам коллективной безопасности".
"Блоковой безопасности уделяют. Обеспечивают безопасность стран НАТО, а остальные пусть живут, как живут, но не получается. Терроризм, оказывается, не имеет границ, и НАТО, оказывается, не может защитить от террора, что видно на примере многих стран", - отметил член Совфеда.
Подписание документа началось 14 октября на полях ассамблеи Межпарламентского союза в Белграде. В среду Калининградскую инициативу поддержала Демократическая молодежная община Европы (DEMYC).
"Для нас важно послать сигнал в Брюссель и Страсбург, что многие европейцы, которых мы представляем, преимущественно из консервативных партий, хотят установить реальное сотрудничество по приоритетному вопросу безопасности в европейском регионе, так называемой "Большой Европе". Мы уверены, что европейское сообщество распространяется от Лиссабона до Владивостока", - заявил РИА Новости председатель DEMYC Хавьер Хуртадо Мира.
Климов добавил, что процесс подписания продолжится в течение полугода, и по итогам планируется конференция в поддержку Калининградской инициативы, которая может состояться в Белграде летом 2020 года.
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