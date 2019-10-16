Восстановление Забайкалья после пожаров завершится к ноябрю, заявил Трутнев

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Работы по восстановлению после пожаров в Забайкалье будут завершены до конца октября, рассказал вице-премьер и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании по ликвидации последствий наводнений в Сибири и на Дальнем Востоке.

Степные пожары в Забайкалье начались 19 апреля и распространились из-за штормового ветра. Пожары охватили юг и юго-восток края, 17 населенных пунктов оказались в огне. В результате степных пожаров 19-20 апреля в Ононском, Борзинском, Александрово-Заводском, Агинском районах Забайкалья огнем было уничтожено более 100 жилых помещений. Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал указ о завершении всех восстановительных мероприятий до 15 октября.

"В основном, все работы организованы. Оказана необходимая помощь людям, получившим ущерб своему здоровью - 13 человек. В полном объеме осуществлены выплаты 898 гражданам, которые признаны пострадавшими. Обеспечены жилой площадью все семьи, оставшиеся без жилья: 142 квартиры приобретено, пять жилых домов построено... До конца октября все работы будут завершены", - сказал Трутнев.

По словам вице-премьера, проведены восстановительные работы на 113 чабанских стоянках, на 76 они уже завершены, на 36 происходит благоустройство территории.

"И по одной чабанской стоянке... человек решил сделать ее самостоятельно. Он не справляется со сроками, мы ему тоже поможем", - рассказал Трутнев.