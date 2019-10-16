Политолог объяснил появление Ким Чен Ына на белом коне

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Поднявшись на белом коне на священную для корейцев гору Пэктусан, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын сделал символичный жест, которым он показал северокорейскому народу, что готовится принять судьбоносные решения по внутриполитическим вопросам, заявил РИА Новости заведующий Центром изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Ранее северокорейское информагентство ЦТАК сообщило, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе инспекционной поездки по уезду Самчжиён в очередной раз поднялся на священную для корейцев гору Пэктусан. В этот раз он сделал это "на белом коне, встретив первый снег горы Пэкту". На опубликованных агентством фотографиях северокорейский лидер действительно запечатлён верхом на белом рысаке на фоне смотровой площадки у окутанной туманом вершины Пэктусана, а также скачущим на фоне заснеженных лесов и гор. Во время посещения уезда Самчжиён, где сейчас развёрнуто масштабное гражданское строительство, Ким Чен Ын также раскритиковал санкционную политику США.

"Это связано, скорее, с тем, что он примет ключевые решения во внутренней политике. Это красивый жест, который говорит, что он готовится принять судьбоносные решения по внутриполитическим вопросам, а не по вопросам внешней политики, поскольку для таких решений пока не видно почвы", - отметил эксперт.

По словам Мосякова, Ким Чен Ын "объясняет своему народу, почему все сложно, - потому что кругом санкции, давление, ограничения". "Он показывает, что он чувствует страну", - подчеркнул политолог.

Южнокорейское агентство Рёнхап напомнило, что Ким Чен Ын ранее подымался на Пэктусан в самые критичные моменты своей работы в должности руководителя страны: в феврале 2013 года перед казнью своего дяди Чан Сон Тхэка, в ноябре 2014 года в преддверии 3-й годовщины смерти своего отца и в декабре 2017 года, накануне налаживания отношений с Южной Кореей. Поездки в Самчжиён, считающийся в Северной Корее "священными местами антияпонской революционной деятельности", также зачастую совершались во времена сложностей на переговорах с США, чтобы укрепить внутреннюю сплоченность.