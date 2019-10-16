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РИА Новости

В Башкирии завели дело на женщину, пытавшуюся убить любовницу мужа

16:16 16.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
УФА, 16 окт - РИА Новости. Прокуратура Башкирии утвердила уголовное дело против двух жительниц Ишимбая, которые за 250 тысяч наняли киллера для убийства женщины и ее ребёнка, сообщили в прокуратуре республики.
Фигурантами дела по статье "организация и пособничество в покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, по найму" стали две жительницы башкирского города Ишимбай. По версии следствия, в августе 2018 года одна из женщин приревновала мужа к 45-летней даме и со своей знакомой решила нанять киллера для убийства любовницы супруга и ее маленького ребенка.
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"Заранее спланировав несколько вариантов преступления, обвиняемые обратились к ранее судимому за покушение на убийство местному жителю и пообещали заплатить 250 тысяч рублей за убийство женщины и ребёнка. Однако нанятый киллер рассказал полиции о готовящемся преступлении",- сообщает башкирская прокуратура.
Отмечается, что женщин поймали с поличным: "киллер" сообщил им, что "заказ" выполнен, они убедились, что женщина с ребёнком исчезли, и передали исполнителю 250 тысяч рублей за работу. После передачи денежных средств злоумышленницы были задержаны.
"Обвиняемые вину в совершении преступления признали частично. Ишимбайская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое будет направлено в суд", - сообщает прокуратура Башкирии.
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Республика БашкортостанИшимбайРоссияПроисшествия
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