В Башкирии завели дело на женщину, пытавшуюся убить любовницу мужа

УФА, 16 окт - РИА Новости. Прокуратура Башкирии утвердила уголовное дело против двух жительниц Ишимбая, которые за 250 тысяч наняли киллера для убийства женщины и ее ребёнка, сообщили в прокуратуре республики.

Фигурантами дела по статье "организация и пособничество в покушении на убийство двух лиц, в том числе малолетнего, по найму" стали две жительницы башкирского города Ишимбай. По версии следствия, в августе 2018 года одна из женщин приревновала мужа к 45-летней даме и со своей знакомой решила нанять киллера для убийства любовницы супруга и ее маленького ребенка.

"Заранее спланировав несколько вариантов преступления, обвиняемые обратились к ранее судимому за покушение на убийство местному жителю и пообещали заплатить 250 тысяч рублей за убийство женщины и ребёнка. Однако нанятый киллер рассказал полиции о готовящемся преступлении",- сообщает башкирская прокуратура.

Отмечается, что женщин поймали с поличным: "киллер" сообщил им, что "заказ" выполнен, они убедились, что женщина с ребёнком исчезли, и передали исполнителю 250 тысяч рублей за работу. После передачи денежных средств злоумышленницы были задержаны.