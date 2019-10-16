В Риге голодает россиянин, требуя освободить тещу от экзамена по латышскому

РИГА, 16 окт – РИА Новости. Гражданин России Кирилл Иванов, который c семьей переехал в Латвию в 2014 году, объявил голодовку, поскольку Управление по делам гражданства и миграции обязало сдавать экзамен по латышскому языку его тещу, у которой диагностировали деменцию.
После переезда в Латвию жена Иванова получила постоянный вид на жительство. Семья хотела, чтобы постоянный вид на жительство получила и теща мужчины, которая, по его словам, страдает деменцией. По законодательству, для получения документа необходимо также сдать экзамен по госязыку. При заключении Инспекции здоровья о том, что человек не способен что-либо изучать, экзамен можно не сдавать. Относится это, в том числе, и к больным деменцией.
"Начиная с апреля и до сентября, эксперт Инспекции здоровья не давал ответа о состоянии тещи. В итоге после нескольких звонков, ни разу не приняв женщину, эксперт написал, что "проведенная им экспертиза не выявила никаких препятствий для изучения языка и сдачи экзамена", - написал Иванов в Facebook.
Мужчина начал голодовку, поскольку считает, что это решение противоречит законодательству.
В Инспекции здоровья сообщили, что проверят эту информацию. Представитель Управления по делам гражданства и миграции Марис Горбуновс заявил журналистам, что женщине не запретят находиться в Латвии. Для этого ей, как и раньше, нужно получить временный вид на жительство, который продлевается раз в год.
19 августа 2018, 08:00РИА НовостиРусские "неграждане" ими и останутся. Из принципа