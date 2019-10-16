Межпарламентский союз создаст рабочую группу против политических санкций

Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве. 5 декабря 2018

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев рассказал, что исполнительный комитет Межпарламентского союза принял решение создать рабочую группу против политических санкций.

"Только что по предложению России исполнительный комитет Межпарламентского союза принял решение создать рабочую группу против политических санкций (читай - санкций в отношении парламентариев)", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что согласно голосованию, два голоса было отдано "против" (Канада и Норвегия), а девять - "за".

"Предложили добиваться решения задачи-максимум: никаких санкций против парламентариев ни по какому поводу. Или, если не будет получаться, согласованных решений об отмене санкций на двусторонней и взаимной основе. Межпарламентский союз с нами. А не с ними, кто в явном меньшинстве", - написал Косачев.

Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что на ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Белграде российская делегация выступит с инициативой подготовить резолюцию о недопустимости политических санкций против парламентариев.