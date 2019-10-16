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РИА Новости

Межпарламентский союз создаст рабочую группу против политических санкций

15:58 16.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве. 5 декабря 2018
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве. 5 декабря 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев рассказал, что исполнительный комитет Межпарламентского союза принял решение создать рабочую группу против политических санкций.
"Только что по предложению России исполнительный комитет Межпарламентского союза принял решение создать рабочую группу против политических санкций (читай - санкций в отношении парламентариев)", - написал Косачев на своей странице в Facebook.
Он отметил, что согласно голосованию, два голоса было отдано "против" (Канада и Норвегия), а девять - "за".
"Предложили добиваться решения задачи-максимум: никаких санкций против парламентариев ни по какому поводу. Или, если не будет получаться, согласованных решений об отмене санкций на двусторонней и взаимной основе. Межпарламентский союз с нами. А не с ними, кто в явном меньшинстве", - написал Косачев.
Ранее спикер СФ Валентина Матвиенко сообщила журналистам, что на ассамблее Межпарламентского союза (МПС) в Белграде российская делегация выступит с инициативой подготовить резолюцию о недопустимости политических санкций против парламентариев.
По ее словам, предполагается внести на обсуждение резолюцию "Парламентарии против односторонних санкций: во имя демократии и прав человека". Сенатор уверена, что эту инициативу поддержат члены Межпарламентского союза. В этом случае документ будет подготовлен уже к осени следующего года. Кроме того, по линии исполнительного комитета МПС планировалось обсуждение создания рабочей группы по вопросам мониторинга применения политических санкций с выработкой предложений по их недопущению. -0-
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