В Испании не исключают ответных мер правительства в связи с беспорядками

МАДРИД, 16 окт – РИА Новости. И.о. премьера Испании Педро Санчес не исключает "никаких сценариев" действий правительства в Каталонии, сообщили источники в кабинете министров, которых цитирует агентство Efe.

По словам источников, на встрече с лидером оппозиционной Народной партии Пабло Касадо, предложившим Санчесу ввести в действие Закон о национальной безопасности, и.о. премьера заявил, что не исключает никаких сценариев и что правительство будет действовать "твердо, соразмерно и едино".

В среду Санчес проводит встречи с лидерами Народной партии, "Гражданами" и Unidas Podemos.

"Правительство должно применить Закон о национальной безопасности, чтобы (председатель женералитета Ким) Торра не был в цепочке руководства силами безопасности женералитета", - заявил Касадо на пресс-конференции по итогам встречи с и.о. премьера.

"Мы не говорим, что (правоохранительные органы Каталонии – ред.) Mossos de Escuadra не выполняют свою работу, но в цепи управления силами безопасности не должен быть такой человек, как Ким Торра", - уточнил он.

Касадо также призвал правительство Испании потребовать от Торры прекратить все незаконные действия и выполнять "свои конституционные обязанности".

Применение закона о Национальной безопасности предусматривает переподчинение всех правоохранительных органов автономных сообществ властям Испании (в обычном режиме они подчиняются региональным властям), при этом других ограничений на компетенции властей автономным сообществ не вводится. Для применения этого закона необходимо принятие королевского закона-декрета и его утверждение в парламенте.

Применить в Каталонии Закон о национальной безопасности также требует лидер центристской партии "Граждане" Альберт Ривера.

Между тем лидер крайне правой партии VOX Сантьяго Абаскаль призвал ввести в автономном сообществе чрезвычайное положение. Возглавляемая им партия подала соответствующий запрос в президиум парламента для созыва постоянного совета конгресса депутатов (сам конгресс сейчас распущен).

И.о. министра внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка в среду опроверг возможность применения Закона о национальной безопасности или 155 статьи конституции о введении прямого правления центральных властей в Каталонии.

Ранее правительство распространило заявление, в котором заявило, что беспорядки в Каталонии "скоординированы экстремистами" и пообещало "действовать твердо, соразмерно и едино".

Верховный суд Испании 14 октября вынес приговоры двенадцати каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. Девять человек были признаны виновными в мятеже и получили сроки от 9 до 13 лет заключения, три человека были признаны виновными в неподчинении и приговорены к штрафу. После этого в автономном сообществе начались акции протеста и беспорядки.

Руководство Каталонии, включая главу регионального правительства Кима Торру, не сделало заявления, в котором бы осудило насильственные действия со стороны радикалов. Сам Торра, а также несколько членов женералитета присоединились к маршу на Барселону, который движется из различных городов Каталонии и в котором принимают участие тысячи человек. Марш должен дойти до каталонской столицы в пятницу. На этот день намечена всеобщая забастовка.

В среду в Каталонии продолжаются акции протеста – митингующие блокируют дороги и железные дороги, устраивают митинги. Утром из-за действий радикалов было прервано высокоскоростное сообщение на участке от Жироны до Фигераса, сейчас оно восстановлено.

Во вторник вечером акции протеста в ряде городов закончились столкновениями с полицией и беспорядками, наиболее сложная ситуация сложилась в Барселоне, где в манифестациях приняли участие 40 тысяч человек. Митингующие забрасывали стражей правопорядка различными предметами, сносили заграждения, поджигали контейнеры для мусора, пытались прорваться к зданиям представительства испанского правительства, строили баррикады на улицах города и зажигали костры. Правоохранительные органы Каталонии Mossos de Escuadra применили дубинки и резиновые пули. Пострадали около 200 человек, в том числе около 70 представителей сил правопорядка. Около 50 человек задержаны.