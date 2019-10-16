Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T17:26Z
https://ria.ru/20191016/1559857100.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152615/01/1526150198_0:300:2500:1706_1036x0_80_0_0_5aa902112e446bae8bef4200b80ff615.jpg
РИА Новости

В Киеве преподавательница вуза отказалась читать лекцию на украинском

15:49 16.10.2019 (обновлено: 17:26 16.10.2019)
20849
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Преподавательница Киевского национального экономического университета отказалась вести занятие на украинском языке. Об этом написал в фейсбуке один из студентов Богдан Маланчук.
Он рассказал, что прямо посреди пары сделал лектору замечание из-за того, что она говорила по-русски. Женщина отшутилась, но позже все-таки поинтересовалась у студента, чем вызваны его претензии.
"А вы что, националист? Или вы на русском не понимаете?" — цитирует Маланчук преподавательницу.
В ответ студент начал доказывать, что та не имеет права вести занятие на русском по закону "О высшем образовании".
Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни вступил в силу в июле. В соответствии с ним преподавание во всех учебных заведениях страны должно вестись на государственном языке. Для представителей коренных народов и нацменьшинств, а также иностранцев обещают "создавать условия" для изучения украинского языка на специальных курсах.
Лариса Ницой
29 сентября, 16:23Радио Sputnik
Ницой назвала таксиста насильником и "гнидой" из-за русской речи
323624165838
Обсудить 11
Ситуация на УкраинеКиевВ мире
Популярные комментарии
Даже не представляю ядерную физику или высшую математику на украинском... Хотя узрев учебник по java они просто взяли и все буквы "и" поменяли на "i" вот и весь перевод)
16 октября, 16:06
SoSparky ololo
56201100
А студент-то стукачёк...
16 октября, 17:53
Yury Shulgin
5100003
Рекомендуем
Пропускной пункт в селе Петровское в Донецкой области
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
РИА
Новости
Стоп-кадр видео кортежа Владимира Путина в ОАЭ
Посольство в ОАЭ объяснило сопровождение кортежа Путина машинами "ДПС"
Музейный проект Коломенская пастила в Коломне
Российская пастила привела канадскую фотомодель в замешательство
Истребители F-15 ВВС США
Военные коалиции США разбомбили свой склад в Сирии
Лента
новостей
Военные корабли в бухте Севастополя
Китайские СМИ сообщили о планах Украины создать угрозу Черноморскому флоту
В лаборатории
Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку
Стенд компании Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
"Газпрому" отключили иностранные компрессоры через спутник
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
МИД объяснил снятие с поезда американских дипломатов в Северодвинске
Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании S7
Росавиация объяснила, почему S7 получила допуск на полеты в Грузию
Автомобили на Третьем транспортном кольце в Москве
В ГИБДД представили новые устройства для контроля скорости автомобилей
Микрофон
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение
Горожане катаются на роликовых лыжах на набережной реки Енисей в Дивногорске
В Гидрометцентре пообещали россиянам теплый ноябрь
Экстремальное снижение МиГ-29 попало на видео
Экстремальное снижение МиГ-29 попало на видео
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
Лента новостейМолния