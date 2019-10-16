В Киеве преподавательница вуза отказалась читать лекцию на украинском

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Преподавательница Киевского национального экономического университета отказалась вести занятие на украинском языке. Об этом Преподавательница Киевского национального экономического университета отказалась вести занятие на украинском языке. Об этом написал в фейсбуке один из студентов Богдан Маланчук.

Он рассказал, что прямо посреди пары сделал лектору замечание из-за того, что она говорила по-русски. Женщина отшутилась, но позже все-таки поинтересовалась у студента, чем вызваны его претензии.

"А вы что, националист? Или вы на русском не понимаете?" — цитирует Маланчук преподавательницу.

В ответ студент начал доказывать, что та не имеет права вести занятие на русском по закону "О высшем образовании".