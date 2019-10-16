Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет. Об этом сообщает Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет. Об этом сообщает RT

"Я не знаю, что предшествовало тому, что ребенок оказался на дороге. Я рядом с ним не стоял. Не могу сказать, что именно он выпил. Я просто делаю свою работу", — сказал эксперт.

Он не стал уточнять, много это или мало для ребенка — 0,51 промилле алкоголя, и добавил, что не намерен проводить повторную экспертизу.

Трагедия произошла 13 июля в селе Буйское Уржумского района. Мальчик на велосипеде выехал на главную дорогу и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился 45-летний полицейский. От многочисленных травм ребенок скончался.

По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя. Это вызвало недовольство родных погибшего ребенка.