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РИА Новости

Нашедший алкоголь в крови ребенка эксперт отказался признать ошибку

15:29 16.10.2019 (обновлено: 16:41 16.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл БрагаВ лаборатории
В лаборатории
© РИА Новости / Кирилл Брага
В лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Судмедэксперт Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели шестилетнего мальчика в ДТП в Кировской области, настаивает, что в результатах исследования ошибки нет. Об этом сообщает RT.
"Я не знаю, что предшествовало тому, что ребенок оказался на дороге. Я рядом с ним не стоял. Не могу сказать, что именно он выпил. Я просто делаю свою работу", — сказал эксперт.
Он не стал уточнять, много это или мало для ребенка — 0,51 промилле алкоголя, и добавил, что не намерен проводить повторную экспертизу.
Трагедия произошла 13 июля в селе Буйское Уржумского района. Мальчик на велосипеде выехал на главную дорогу и попал под колеса автомобиля, за рулем которого находился 45-летний полицейский. От многочисленных травм ребенок скончался.
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По факту ДТП возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Позже в СМИ появились сообщения о том, что в крови мальчика нашли 0,51 промилле алкоголя. Это вызвало недовольство родных погибшего ребенка.
Расследование взял под контроль председатель СК Александр Бастрыкин. Он поручил проанализировать полученные данные, изучить все доводы и назначить повторные судебно-медицинские экспертизы.
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинКировская областьРоссияУржумский районПроисшествия
Популярные комментарии
И отлично, мы его услышали. Пусть не проводит повторную. Повторную пусть проведет адекватный эксперт, а этот в суде присядет рядом с обвиняемым на ту же скамеечку
16 октября, 16:06
Белое Пальто
253502019
Признает но будет уже поздно...
16 октября, 15:52
Пересмешник ..
111101010
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