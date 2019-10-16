В Госдуму внесли новый проект о виноградарстве и виноделии

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Группа депутатов от всех фракций внесла в Госдуму новый законопроект о виноградарстве и виноделии в Российской Федерации, следует из электронной базы данных ГД.

Дума на прошлой неделе отклонила законопроект "О развитии виноградарства и виноделия в РФ", чтобы разработать новую редакцию. Как заявлял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект не решал вопросы защиты отрасли, отечественного производителя, вопросы формирования отрасли.

Среди авторов нового проекта - вице-спикер Госдумы от "Единой России" Сергей Неверов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, депутат от ЕР Геннадий Онищенко, глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия"), глава комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ).

"Законопроект направлен на установление правовых, организационных, технологических и экономических основ в области виноградарства и виноделия, определение форм, условий и порядка осуществления государственной поддержки в данной области, установление полномочий, в том числе контрольных, органов государственной власти и местного самоуправления, а также правового положения лиц, осуществляющих деятельность в области виноградарства и виноделия", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Согласно проекту, цели проекта - повышение качества продукции виноделия, производство и оборот которой осуществляется в РФ, повышение ее конкурентоспособности, увеличение количества российских субъектов виноградарства и виноделия.

"К субъектам виноградарства и виноделия отнесены виноградарские и винодельческие хозяйства, а также научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, которые в процессе научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности осуществляют производство продукции виноградарства и (или) виноделия, ее первичную и последующую (промышленную) переработку в соответствии с законодательством Российской Федерации", - отмечается в документе.

Сообщается, что при этом из-под действия закона предлагается исключить деятельность граждан, которые ведут личное подсобное хозяйство в целях, "не связанных с реализацией произведенной продукции виноградарства", а также деятельность дачников.

Законопроект также предусматривает создание Центральной дегустационной комиссии и специализированных дегустационных комиссий виноградо- винодельческих зон. Планируется, что они будут проводить органолептическую оценку вина, произведенного на территории соответствующей виноградо- винодельческой зоны виноградарскими хозяйствами и винодельческими хозяйствами, включая органолептическую оценку вина с защищенным географическим указанием и вина с защищенным наименованием места происхождения.

Правительство России поддержало проект закона с учетом доработки замечаний ко второму чтению. Как отмечает кабмин, законопроект предусматривает равный доступ к государственной и муниципальной поддержке как предприятий, производящих винодельческую продукцию непосредственно из винограда, так и тех, кто производит ее из закупленного виноматериала, включая импортный.

В связи с этим, по мнению правительства, в законопроекте необходимо предусмотреть распространение государственной и муниципальной поддержки в области виноделия только на винодельческие предприятия, производящие винодельческую продукцию из винограда, выращенного на территории Российской Федерации. "В первую очередь необходимо обеспечить распространение таких мер поддержки на винодельческие предприятия, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства", - полагает кабмин.