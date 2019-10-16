В МЭР заявили, что эксперимент по налогу для самозанятых прошел успешно

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Эксперимент по налогу для самозанятых, который был внедрен в четырех регионах России, показал себя успешно, и сейчас обсуждается возможность его дальнейшего масштабирования на другие субъекты РФ, сообщил журналистам в среду заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин.

С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% - при работе с юридическими лицами.

"Эксперимент по самозанятым, который был внедрен в четырех регионах, показал себя довольно успешно, и сейчас как раз обсуждается возможность его дальнейшего масштабирования на другие субъекты Российской Федерации", - сказал замминистра.