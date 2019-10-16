Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T15:15Z
https://ria.ru/20191016/1559855053.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/138344/49/1383444969_0:175:3072:1903_1036x0_80_0_0_03b932489a7a470768e14740ab31187e.jpg
РИА Новости

В МЭР заявили, что эксперимент по налогу для самозанятых прошел успешно

15:15 16.10.2019
229
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Минэкономразвития в Москве
Здание Минэкономразвития в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Минэкономразвития в Москве. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Эксперимент по налогу для самозанятых, который был внедрен в четырех регионах России, показал себя успешно, и сейчас обсуждается возможность его дальнейшего масштабирования на другие субъекты РФ, сообщил журналистам в среду заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин.
С 2019 года в четырех регионах – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане - в экспериментальном формате действует налог для самозанятых. Граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% - при работе с юридическими лицами.
"Эксперимент по самозанятым, который был внедрен в четырех регионах, показал себя довольно успешно, и сейчас как раз обсуждается возможность его дальнейшего масштабирования на другие субъекты Российской Федерации", - сказал замминистра.
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также отметила, что эксперимент по специальному налоговому режиму для самозанятых проходит успешно и предложила распространить эту практику с будущего года на всю страну.
Президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства Опора России Александр Калинин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
4 октября, 21:45РИА Новости
"Опора России" выступила против сокращения списка профессий для самозанятых
10100010
Обсудить 0
Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФМинистерство экономического развития РФМоскваМосковская областьЭкономика
Рекомендуем
Министерство финансов РФ
Минфин увидел в перекредитовании россиян признаки пирамиды
РИА
Новости
Зажжение газовой конфорки
Долг Подмосковья за газ впервые достиг исторического минимума с 2011 года
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон о переводных аккредитивах во внешней торговле
Дом Правительства РФ
Правительство поддержало новый проект закона о виноградарстве и виноделии
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин раскритиковал качество ремонта учебных заведений в Иркутской области
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Медведев раскритиковал губернаторов за слабую работу по "дорожному" проекту
Андрей Климов
Десять международных организаций уже подписали Калининградскую инициативу
Статуя Фемиды
Первый канал добился пятикратного снижения выплаты бывшей жене Задорнова
Здание Государственной думы Российской Федерации
В Госдуму внесли новый проект о виноградарстве и виноделии
Президент РФ Владимир Путин на российско-эмиратских переговорах
Путин подписал отчеты об исполнении бюджетов ПФР, ФСС и ФОМС за 2018 год
Беженцы-мусульмане на границе
В ЕС признали, что не в силах остановить миграцию
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков высмеял шведских военных, принявших буй за "российскую подлодку"
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД России осудил действия США в отношении Ирана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
Лента новостейМолния