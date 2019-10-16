Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-16T15:14Z
https://ria.ru/20191016/1559855025.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/realty/40779/66/407796613_0:145:3126:1903_1036x0_80_0_0_06ea90bb6fbb08f6bf476d43776524ce.jpg
РИА Новости

Премьер-министром Кабардино-Балкарии вновь назначен Алий Мусуков

15:14 16.10.2019
24
© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкСтолица Кабардино-Балкарии Нальчик
Столица Кабардино-Балкарии Нальчик
© РИА Новости / А. Соломонов
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 16 окт – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о назначении премьер-министром республики Алия Мусукова, который занимал этот пост в течение предыдущих 5 лет, сообщается на сайте руководителя региона.
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции.
15 октября, 14:19РИА Новости
В Кабардино-Балкарии женщина незаконно перевозила более 900 литров алкоголя
Депутаты парламента Кабардино-Балкарии 3 октября избрали главой региона Кокова, который до этого больше года временно исполнял обязанности руководителя республики. Позже Коков внес на рассмотрение парламента для назначения на должность председателя правительства республики кандидатуру Мусукова. Во вторник депутаты единогласно проголосовали за назначение Мусукова премьер-министром КБР.
"Назначить Мусукова Алия Тахировича председателем правительства Кабардино-Балкарской республики", - говорится в тексте указа, подписанного Коковым.
Мусуков, которому 50 лет, ранее работал специалистом госкомимущества КБР, директором департамента и заместителем главы административного комитета программы "Стабилизация и развитие экономики КБР", заместителем министра экономического развития и торговли, главой администрации специальных программ КБР, министром экономического развития Кабардино-Балкарии. С октября 2014 года возглавляет правительство региона.
000000
Обсудить 0
Казбек КоковНальчикРоссияКабардино-Балкария
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств СНГ в Туркмении
Помогать пострадавшим от паводков нужно "с душой и сердцем", заявил Путин
РИА
Новости
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин заявил о росте числа раскрытых следователями преступлений
Советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков, бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, генеральный директор ООО Газпром межрегионгаз Астрахань Руслан Арашуков, обвиняемые в мошенничестве, в Басманном суде города Москвы. 27 июня 2019
Мосгорсуд оставил Арашукова и его отца в СИЗО до Нового года
Александр Бортников
ФСБ: террористы все чаще используют "конфиденциальные криптовалюты"
Лента
новостей
Больница
Врачи рассказали о состоянии заболевших сибирской язвой в Дагестане
Московское метро
Станцию московского метро "Выставочную" временно закрыли для входа
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В полиции уточнили число пострадавших при ДТП с маршруткой в Нальчике
Киев
В Киеве началась акция против "формулы Штайнмайера" по Донбассу
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Кузнецова рассказала о лечении избитой в Ингушетии девочки
Женщина в наручниках
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Укладчик выкладывает хлеб на лотки
Эксперты назвали регионы с самыми высокими ценами на хлеб
Кадры нападений на сотрудников Росгвардии во время июльских беспорядков
СК опубликовал видео нападений на росгвардейцев в ходе беспорядков в Москве
Сотрудник полиции на станции метро
Путин подписал закон о праве полиции объявлять предостережения гражданам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:03Четверг в Москве может стать самым теплым днем за 70 лет
07:45Банки стали выдавать россиянам больше кредитных карт
07:40"Известия": РСПП предупредил о росте тарифов ЖКХ из-за углеродного налога
07:21В Красноярском крае задержали осужденного за убийство беглеца
07:16Ученый призвал бороться за сохранение чистоты воздуха в азиатской части РФ
07:10Сына голливудского актера застрелили после того, как он убил мать
07:03Роспотребнадзор назвал самые полезные орехи
07:03Российские банки подключат к оказанию госуслуг, пишут "Известия"
07:01Сериал "Война миров" по-новому расскажет о пришельцах и человечестве
06:53В Алма-Ате пьяный водитель устроил ДТП с двумя погибшими
06:36Муж Милявской подал иск о разводе
06:35Ученый ответил на заявления о том, что воздух в Красноярске стал грязнее
06:22Власти Якутии задолжали местным спортсменам более 30 миллионов рублей
06:14Парад по случаю восшествия на престол императора Японии могут отложить
06:12Влияние лесных пожаров на чистоту воздуха в городах не измеряют регулярно
05:58Член кабмина Японии посетил "милитаристский" храм Ясукуни
05:50Военные из 109 стран примут участие во Всемирных военных играх в Китае
05:30Вода ушла из шести поселков, ранее подтопленных паводком в Хабаровском крае
05:11Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до пяти человек
05:09Город-спутник Новый Димас появится под Дамаском через два года
Лента новостейМолния