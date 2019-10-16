Премьер-министром Кабардино-Балкарии вновь назначен Алий Мусуков

НАЛЬЧИК, 16 окт – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о назначении премьер-министром республики Алия Мусукова, который занимал этот пост в течение предыдущих 5 лет, сообщается на сайте руководителя региона.

Депутаты парламента Кабардино-Балкарии 3 октября избрали главой региона Кокова, который до этого больше года временно исполнял обязанности руководителя республики. Позже Коков внес на рассмотрение парламента для назначения на должность председателя правительства республики кандидатуру Мусукова. Во вторник депутаты единогласно проголосовали за назначение Мусукова премьер-министром КБР.

"Назначить Мусукова Алия Тахировича председателем правительства Кабардино-Балкарской республики", - говорится в тексте указа, подписанного Коковым.