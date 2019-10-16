Помогать пострадавшим от паводков нужно "с душой и сердцем", заявил Путин

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Власти пострадавших от паводка регионов должны помогать людям "с душой и сердцем", чиновники, которые не могут наладить индивидуальную работу с каждым человеком, должны заняться другой деятельностью, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Я, знаете, на что хочу обратить внимание - конечно, в работе с людьми много вопросов всегда возникает. Я сейчас не буду комментировать все эти вопросы. Но если мы не будем работать с душой и сердцем, результата не будет положительного точно", - сказал Путин на совещании по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и ДФО.

Он добавил, что необходимо иметь в виду тот факт, что власти имеют дело с людьми, которые "попали в беду" и возможно утратили все, что "составляло их небольшие накопления за всю жизнь".

"Они рассчитывают на нашу с вами помощь. И если нет такого внутреннего настроя на такую индивидуальную работу с каждым человеком - то тогда значит те, кто не могут так выстроить работу с людьми, не туда попали, надо заняться другой работой", - подчеркнул президент.

Масштабные наводнения и паводки летом 2019 года привели к гибели людей, прорывам защитных дамб и затоплениям значительного числа домов, а также серьезным разрушениям инфраструктуры.

Первое наводнение было зафиксировано в конце июня в Иркутской области, оно унесло жизни 25 человек, шестеро пропали без вести. За время паводка в регионе было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, от наводнения пострадали более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб был нанесен городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС по региону, только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах.