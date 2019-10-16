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РИА Новости

Путин подписал закон о праве полиции объявлять предостережения гражданам

14:41 16.10.2019 (обновлено: 18:19 16.10.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции на станции метро
Сотрудник полиции на станции метро
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции на станции метро. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон, предоставляющий сотрудникам полиции право объявлять гражданам предостережения, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.
Как следует из текста документа, эти обязательные предостережения могут касаться недопустимого антиобщественного поведения или действий, которые создают условия для уголовных и административных правонарушений.
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Порядок вручения предостережения, его форму и категории должностных лиц, которые будут его объявлять, определит Министерство внутренних дел.
Изменения внесут в 13-ю статью ФЗ "О полиции". Авторами инициативы стали члены комитета Госдумы по безопасности.
По мнению ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Ивана Мельникова, новый закон позволит снизить число преступлений.

"В принципе, это хорошая, полезная инициатива. В России многие граждане не знают собственные законы и нормы, у большинства нет юридического образования. И если полиция в превентивном порядке будет предупреждать людей, то это, я думаю, снизит количество административных и уголовных преступлений", — заявил Мельников в комментарии для РИА Новости.

Предостережения особенно важны в контексте борьбы с домашним насилием, добавил он.
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МВД РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
Такие законы приведут только к обратному эффекту,читайте историю, а то похоже что вы её забыли!
16 октября, 16:17
ddrug.izmail2012
26513317198
Стой! Руки вверх! Стрелять буду!!!
16 октября, 15:53
ПКПавел Корнеев
593422017
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