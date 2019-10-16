Путин подписал закон о праве полиции объявлять предостережения гражданам

"В принципе, это хорошая, полезная инициатива. В России многие граждане не знают собственные законы и нормы, у большинства нет юридического образования. И если полиция в превентивном порядке будет предупреждать людей, то это, я думаю, снизит количество административных и уголовных преступлений", — заявил Мельников в комментарии для РИА Новости.