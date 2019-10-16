Эрдоган назвал обвинения США против турецкого Halkbank отвратительным шагом

АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Выдвинутые в США обвинения против турецкого государственного банка Halkbank являются отвратительным и незаконным шагом, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее министерство юстиции США предъявило турецкому банку Halkbank обвинения за многомиллиардные сделки с Ираном вопреки американским санкциям. Окружной суд Нью-Йорка занимается рассмотрением дела. В пресс-релизе минюста отмечается, что банку "предъявлены обвинения по шести пунктам в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций, связанных с участием банка в многомиллиардной схеме по обходу санкций США против Ирана".

"К сожалению, прокуратура США сделала такой отвратительный шаг, не имеющий законных оснований. Посмотрим, какие решения они примут, и будем действовать в зависимости от этих обстоятельств", - сказал Эрдоган журналистам.

С заявлением по поводу выдвинутых в США обвинений выступил и сам Halkbank.

"Обвинительное заключение, снова выдвинутое против нашего банка без каких-либо новых данных, в основном, повторяет претензии, выдвинутые в отношении (бывшего замдиректора Halkbank) Мехмета Хакана Атиллы. Несмотря на то, что переговоры между нашим банком и минюстом США не завершились, эти обвинения были выдвинуты как часть санкций, введенных правительством США против нашей страны в связи с операцией "Источник мира" (на севере Сирии)", - говорится в заявлении Halkbank.

"В отношении тех, чьи неправовые действия наносят ущерб доверию и репутации нашего банка как внутри страны, так и за рубежом, будут инициированы необходимые правовые процессы, основывающиеся на банковском международном праве, с них будет затребована материальная и моральная компенсация", - подчеркивается в заявлении.

Власти США арестовали Атиллу, прибывшего из Турции, в марте 2017 года по обвинению в попытке помочь Ирану обойти санкции США. В мае 2018 года суд в Нью-Йорке приговорил его к 32 месяцам тюремного заключения.

Банкир обвинялся в том, что вступил в сговор с ранее арестованным в США турецко-иранским бизнесменом Резой Заррабом, чтобы осуществить многомиллионные транзакции в пользу Ирана в нарушение санкций. Зарраб показал, что заплатил 50 миллионов долларов взяток министру финансов Турции, чтобы провести эту сделку. Зарраб дал показания и против президента Турции Тайипа Эрдогана, заявив, что тот, вероятно, знал о сговоре.

Американские власти освободили Атиллу в июле после отбытия им срока заключения.