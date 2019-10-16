Россию пригласили на 75-ю годовщину освобождения концлагеря в Освенциме

ВАРШАВА, 16 окт – РИА Новости. Российскую делегацию пригласили на торжественные мероприятия 75-й годовщины освобождения нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау", которые пройдут в польском Освенциме 27 января 2020 года, сообщили РИА Новости представитель пресс-службы музея, действующего на территории бывшего концлагеря, Павел Савицкий.

В начале сентября текущего года в Польше прошли мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Польша не пригласила на них делегацию России, однако пригласила своих союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, страны "Восточного партнерства".

Истории.doc Томаш Радиль. Я пережил Освенцим

"Ситуация выглядит следующим образом - Музей сообщает о планируемых мероприятиях, посвященных годовщине посольствам стран ЕС и стран-доноров Фонда "Аушвиц-Биркенау", среди которых также присутствует Россия", - пояснил представитель музея.

"А о том, будет ли страна представлена и каким будет уровень делегации, решает каждая страна в отдельности", - добавил он.

Более 120 бывших узников и делегации десятков стран примут участие в праздновании 75-й годовщины освобождения нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау", сообщает пресс-служба музея.

"27 января 2020 года мы отметим 75-ю годовщину освобождения немецкого нацистского концентрационного лагеря смерти "Аушвиц". В праздновании примет участие очень большая группа бывших заключенных лагеря, а также официальные делегации из десятков стран", - говорится в сообщении.

"Самыми главными участниками празднования станут заключенные Освенцима. Мы рассчитываем, что 27 января 2020 года к месту памяти прибудут более 120 выживших", - уточнили в пресс-службе.

Ожидается, что в торжествах примут участие делегации из нескольких десятков стран мира.

"У нас уже есть более десяти подтверждений на высшем уровне, не все они еще официальные", - отметили в музее.

Ранее глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил журналистам, что Польша ожидает российскую делегацию высокого уровня на торжествах в годовщину освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау".

Аушвиц-Биркенау (в польском городе Освенцим) был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибли в Аушвице в 1941-1945 годах. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года войсками Красной армии. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.