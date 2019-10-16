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РИА Новости

Министр рассказал о действиях Джонсона в случае отсутствия соглашения с ЕС

14:12 16.10.2019
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© REUTERS / Henry NichollsПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон на съезде Консервативной партии в Манчестере. 2 октября 2019
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на съезде Консервативной партии в Манчестере. 2 октября 2019
© REUTERS / Henry Nicholls
ЛОНДОН, 16 окт – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон напишет письмо в Брюссель с просьбой о продлении Brexit, если к субботе у него на руках не будет соглашения с ЕС, одобренного парламентом, подтвердил в среду министр по делам Brexit Стивен Баркли.
На данный момент Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября. Опасаясь, что Джонсон может вывести страну без соглашения, парламентарии приняли закон, обязывающий премьера просить о трехмесячной отсрочке при отсутствии на момент 19 октября соглашения с ЕС. Документы, представленные правительством в сессионном суде Эдинбурга, утверждали, что Джонсон последует требованию закона, несмотря на то, что сам премьер постоянно говорит, что Британия выйдет 31 октября из ЕС "в любом случае".
"Я могу подтвердить, что, во-первых, как ранее неоднократно говорил премьер-министр, правительство последует требованию закона. И, во-вторых, правительство выполнит обещания, данные в суде, в том, что касается закона", - заявил Баркли, выступая в комитете по Brexit палаты общин.
На вопрос о том, означает ли это отправку при необходимости письма в Брюссель с просьбой о продлении, Баркли ответил утвердительно.
Сомнения коллег Баркли и Джонсона по парламенту связаны с неоднократными заявлениями премьера о том, что он скорей "умрет в канаве", чем попросит об отсрочке Brexit.
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