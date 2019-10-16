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РИА Новости
Ленинградская область

Уникальную коллекцию ретро открыток передали музеям Ленобласти

14:09 16.10.2019 (обновлено: 14:24 16.10.2019)
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© Фото : Музейное агентство Ленинградской областиОткрытие выставки "Открытая коллекция" и торжественная передача Музейному агентству Ленинградской области собрания редких книг и открыток, посвященных историческому прошлому территорий, ныне входящих в состав Ленинградской области
Открытие выставки Открытая коллекция и торжественная передача Музейному агентству Ленинградской области собрания редких книг и открыток, посвященных историческому прошлому территорий, ныне входящих в состав Ленинградской области
© Фото : Музейное агентство Ленинградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Ценный дар от коллекционеров — представителей бизнес-сообщества - коллекцию ретро открыток - приняло музейное агентство Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-служба обладминистрации.
По его словам, коллекция состоит более чем из девяти тысяч предметов. Долгие годы уникальную коллекцию собирал краевед, филокартист Григорий Двас. По примеру дарителя последует Дмитрий Василенко – первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, который пообещал передать коллекцию военных открыток музею Шлиссельбурга.

"В музейном агентстве экспонируется малая часть – остальные карточки и редкие издания будут направлены в музеи Ленинградской области. Открытки с историческими видами отправятся в Новую Ладогу, Волхов, Тихвин, Ивангород, Кингисепп, Лодейное поле, а также в три музея Гатчинского района: Рождествено, Суйду и Выру", - отметил собеседник агентства.

По словам принявшего участие в церемонии передачи губернатора области Александра Дрозденко, коллекция, которая не имеет сегодня аналогов в России, наиболее полно рассказывает об истории наших городов и деревень, об истории быта и, что самое важное, об истории судеб.
"Очень многие открытки – живые, они с откровенными пожеланиями и признаниями, которые люди писали друг другу. При взгляде на эти открытки воочию прикасаешься к истории. Мы обязательно сделаем так, чтобы всю эту коллекцию увидело как можно больше гостей и жителей области", — сказал Дрозденко.
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