Уникальную коллекцию ретро открыток передали музеям Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 окт – РИА Новости. Ценный дар от коллекционеров — представителей бизнес-сообщества - коллекцию ретро открыток - приняло музейное агентство Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-служба обладминистрации.

По его словам, коллекция состоит более чем из девяти тысяч предметов. Долгие годы уникальную коллекцию собирал краевед, филокартист Григорий Двас. По примеру дарителя последует Дмитрий Василенко – первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, который пообещал передать коллекцию военных открыток музею Шлиссельбурга.

"В музейном агентстве экспонируется малая часть – остальные карточки и редкие издания будут направлены в музеи Ленинградской области. Открытки с историческими видами отправятся в Новую Ладогу, Волхов, Тихвин, Ивангород, Кингисепп, Лодейное поле, а также в три музея Гатчинского района: Рождествено, Суйду и Выру", - отметил собеседник агентства.

По словам принявшего участие в церемонии передачи губернатора области Александра Дрозденко, коллекция, которая не имеет сегодня аналогов в России, наиболее полно рассказывает об истории наших городов и деревень, об истории быта и, что самое важное, об истории судеб.