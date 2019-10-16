Эрдоган не настаивает на присутствии турецких военных в Манбидже

АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Анкара не настаивает на присутствии своих военных в сирийском Манбидже, главным для нее является отход из этого региона курдских формирований, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении с сирийскими властями договоренности о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.

Манбидж – крупный город на севере Сирии в провинции Алеппо, до последнего времени его патрулировали американские войска, а контролировали курды. Теперь в него вошли сирийские правительственные силы.

"У нас есть договоренности с Россией по Манбиджу, и когда мы встретимся с уважаемым (президентом РФ Владимиром) Путиным, то мы с ним это обсудим. У нас нет такой цели - обязательно быть в Манбидже. У нас одна забота, пусть там будет хоть Россия, хоть (сирийский) режим, но террористы должны быть оттуда вычищены", — сказал Эрдоган журналистам.

По его словам, обеспечить отход из Манбиджа сил самообороны сирийских курдов ранее обещал президент США Дональд Трамп. "Он обещал в 90-дневный срок их оттуда вычистить. Прошло 1,5 года. Все на месте. Мы хотим вернуть эти земли их хозяевам, у нас нет желания там обосноваться", - добавил Эрдоган.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.