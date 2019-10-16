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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган обвинил западные страны в двуличии

13:47 16.10.2019
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© REUTERS / Presidential Press Office / Murat KulaПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время заседания правящей партии АК в Анкаре
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время заседания правящей партии АК в Анкаре
© REUTERS / Presidential Press Office / Murat Kula
АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил западные страны в двуличии в связи с их критикой турецкой операции в Сирии, назвав Рабочую партию Курдистана (РПК) и запрещенную в РФ террористическую группировку ИГ* "проектами" недругов Турции.
"Наши союзники в лицо говорят одно, за спиной другое… РПК – это проект. Наши союзники предпочли действовать с YPG (силами самообороны сирийских курдов), а не с нами. Нас критикуют за эту операцию и даже требуют, чтобы мы ее остановили. Но 900 снарядов (со стороны YPG) по нашим городам попали, 20 наших граждан погибли, 70 раненых. Но нам никто (из западных стран) не позвонил. Им нельзя доверять", - сказал Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития.
"ИГ* управляется, как кукла на веревочках, для создания хаоса в нашем регионе. Те страны, которые управляют ИГ*, сегодня делают вид, что они против него. Проблема не в ИГ*, и даже не в РПК, а в том, что против нашего региона есть план-проект", - добавил турецкий лидер.
Он вновь обвинил США в поставке вооружений силам самообороны сирийских курдов. "США через Ирак им доставили 30 тысяч грузовиков с оружием. Также Европа их поддерживает. Террористы построили около 90 километров туннелей. Откуда они цемент получают? Его дает французская компания. Как вы это объясните? Они не могут это скрыть, все видно. Но им за это придется заплатить", - сказал Эрдоган.
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"Обращаюсь к странам НАТО: когда РПК и YPG стали членами НАТО, почему я об этом не знаю? Почему страны НАТО поддерживает YPG? Я призываю вас быть не против нас, а за нас", - добавил президент Турции.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции. Мировое сообщество осудило действия Анкары.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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