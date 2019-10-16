Дамаск назвал турецкую военную операцию серьезной угрозой

Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией. Архивное фото

Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией

© AP Photo / Emrah Gurel Танк турецких вооруженных сил в районе границы с Сирией

ДАМАСК, 16 окт – РИА Новости. Операция турецких ВС на севере Сирии является серьезной угрозой работе конституционного комитета САР, заявил в среду министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем спецпосланнику ООН по САР Гейру Педерсену.

Ранее член исполнительного органа оппозиционного Национального координационного комитета Абдулкаххар Сууд сообщил РИА Новости, что ООН разослала приглашения на первое заседание конституционного комитета, запланированное на 29-30 октября в Женеве.

Муаллем принял Педерсена и сопровождающую его делегацию в Дамаске, стороны обсудили подготовку к первому заседанию конституционного комитета, сообщается в полученном РИА Новости заявлении пресс-службы МИД.

Обе стороны подчеркнули, что работа комитета является исключительно делом самих сирийцев, и необходимо придерживаться регламента его работы.

"Муаллем подчеркнул, что защита сирийского народа является задачей исключительно сирийского государства и сирийской правительственной армии, а агрессивное поведение режима Эрдогана выявило турецкие экспансионистские амбиции относительно территорий Сирии. Это поведение неоправданно, серьезно угрожает работе конституционного комитета и политическому урегулированию, и продлит сирийский кризис", - говорится в заявлении.

Министр подчеркнул, что Сирия будет отражать турецкую агрессию всеми законными способами.

Педерсен в свою очередь также выразил обеспокоенность ООН военными действиями на севере Сирии, ставящими под угрозу жизни мирных жителей.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ)*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении с сирийскими властями договоренности о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.