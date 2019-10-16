Эрдоган не исключил, что его визит в США не состоится

АНКАРА, 16 окт - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган не исключил, что его намеченный на ноябрь визит в США не состоится, в то время как с запланированным на октябрь визитом в РФ проблем нет.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении режима санкций против Турции по ситуации на северо-востоке Сирии, где Анкара развернула наступление против союзных США курдских формирований. Трамп описал широкий круг возможных будущих санкций, включая финансовые. Пока что в списке санкций оказались министерства обороны и энергетики Турции, а также главы этих министерств и зампред правящей в Турции Партии справедливости и развития.

"Относительно моего визита в Россию нет никакого негатива, и скорее всего, визит состоится. Что касается моего визита в США, то мы оценим это после того, как пройдут переговоры с американской делегацией, которая сюда приедет. Потому что дискуссии, которые ведутся в конгрессе, касающиеся лично меня, моей семьи, моих коллег-министров, являются большим неуважением к Турецкой Республике", - сказал Эрдоган журналистам.

"Речи не идет о том, чтобы я общался с кем-то другим (из прибывающей в четверг в Анкару американской делегации - ред.), кроме (вице-президента США Майка) Пенса и (госсекретаря США Майка) Помпео", - добавил турецкий лидер.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.