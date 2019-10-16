Метельский заявил, что вопрос о его дальнейшей судьбе в ЕР решится в ноябре

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский заявил РИА Новости, что решение о его дальнейшей судьбе в партии будет принято на конференции в ноябре.

"Давайте дождёмся конференции, и там решится вопрос о моей роли и моем месте. Конференция пройдёт в ноябре, а партийный съезд пройдёт в середине ноября", - сообщил РИА Новости Метельский.

На минувших выборах в Мосгордуму заместитель спикера Метельский уступил кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову. После обработки 100% протоколов в 15-м округе Метельский набрал 31,86% голосов, а кандидат от КПРФ - 42,16%. Позже секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что поражение секретаря Московского отделения "Единой России" на выборах в Мосгордуму неприятно для партии, но свое место в строю ЕР он не потеряет.