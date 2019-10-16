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РИА Новости

Метельский заявил, что вопрос о его дальнейшей судьбе в ЕР решится в ноябре

13:27 16.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСекретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский
Секретарь московского отделения Единой России Андрей Метельский
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский заявил РИА Новости, что решение о его дальнейшей судьбе в партии будет принято на конференции в ноябре.
Ранее "Известия" заявили, что экс-зампред Мосгордумы Метельский и ряд других секретарей региональных отделений "Единой России" могут покинуть свой пост.
"Давайте дождёмся конференции, и там решится вопрос о моей роли и моем месте. Конференция пройдёт в ноябре, а партийный съезд пройдёт в середине ноября", - сообщил РИА Новости Метельский.
На минувших выборах в Мосгордуму заместитель спикера Метельский уступил кандидату от КПРФ Сергею Савостьянову. После обработки 100% протоколов в 15-м округе Метельский набрал 31,86% голосов, а кандидат от КПРФ - 42,16%. Позже секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что поражение секретаря Московского отделения "Единой России" на выборах в Мосгордуму неприятно для партии, но свое место в строю ЕР он не потеряет.
Евгений Ревенко
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Сергей СавостьяновАндрей МетельскийКПРФЕдиная РоссияМосковская городская думаАндрей ТурчакМоскваРоссияПолитика
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